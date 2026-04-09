"Nos tiraban piedrazos": hincha de Boca Juniors relata pesadilla vivida en su visita el Claro Arena por Libertadores

Boca Juniors debutó en Copa Libertadores visitando a Universidad Católica en lo que fue el primer desafío internacional del remodelado Estadio Claro Arena. Miles de hinchas xeneizes viajaron hasta Chile para alentar a su club, pero no sabían que tendrían que pasar por momentos de tensión y mucho temor.

Cuando los argentinos regresaban a su país, un bus fue apedreado por fanáticos chilenos. "Hacía rato habíamos salido de la zona urbana de Las Condes, íbamos camino a la frontera por la ruta, con las luces del micro apagadas y con mucha gente durmiendo", comenzó relatando una hincha xeneize en diálogo con Diario Olé.

Hinchas de Boca Juniors viven pesadilla en Chile

En ese mismo sentido, la fanática argentina añadió que "de pronto, se escuchó un estruendo. Y gritos, y ruido de vidrios rotos. Nos habían tirado un piedrazo terrible. Y a partir de ese primer ataque, viajamos unas dos horas casi como en una persecución: íbamos tirados en el piso por miedo a que nos acierte alguno de los tantos piedrazos que nos tiraban desde autos".

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🚐🇨🇱 Varios micros de Boca fueron atacados luego del partido frente Universidad Católica en Chile.



👉🏻 Los ataques se realizaron entre Santiago de Chile hasta el Peaje Chacabuco. Luego fueron escoltados por Carabineros.



🇦🇷 Los hinchas no fueron heridos y ya se encuentran en… pic.twitter.com/r9k5rRXPOX April 8, 2026

Al momento de buscar culpables, la fanática de zeneize no dudó en lanzar sus dardos contra fanáticos albos. "Supongo que habrán sido los hinchas de Colo Colo. Ellos ya habían avisado que iban a atacar a hinchas de Boca", dijo una de las personas afectadas en bus de Boca.

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Lo cierto es que no se conoce si realmente fueron hinchas albos, pero las sospechas apuntan a ellos ya que anunciaron públicamente una venganza contra los xeneizes, todo esto después de haber sido víctimas de agresión cuando visitaron Argentina en aquella lejana edición de 2023.