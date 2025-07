Nuevo golpe en contra de Camila Polizzi: detalle en su viaje por show erótico la complica

El fin de semana pasado la imputada por el Caso Lencería Camila Polizzi viajo desde Concepción a Santiago para presentarse en Diosas Club. Recordemos que la excandidata a alcaldesa se encuentra con arresto domiciliario total y debió pedir un permiso especial para asistir al show y así generar ingresos para su familia.

El pasado fin de semana, un tribunal le concedió dos días de salida con el argumento de que necesitaba generar ingresos para ella y sus dos hijas. Durante ese período, Polizzi recibió $8 millones por parte del local y además concretó un acuerdo con Chilevisión por $6 millones a cambio de una entrevista exclusiva.

Podrían pedir la prisión preventiva en contra de Polizzi

Sin embargo, no todo serían beneficios. La Fiscalía de Concepción prepara una ofensiva contra la ex candidata a alcaldesa y evalúa solicitar su prisión preventiva, argumentando, entre otros puntos, un posible incumplimiento durante su viaje a la capital. De acuerdo a Cooperativa, el ente persecutor advertiría ante el tribunal que Polizzi incumplió su permiso, pues no contemplaba la conferencia de prensa que otorgó después de sus shows, ni tampoco la realización de entrevistas, como la concedida a Diana Bolocco en Podemos Hablar.

El posible cambio en las medidas cautelares de la creadora de Arsmate será evaluado en una audiencia programada para el lunes 21 de julio. Pero ese no es el único frente judicial que enfrenta Polizzi. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) busca retener los millones que recibió en Santiago; sin embargo, hasta ahora el dinero seguiría en su poder, ya que la solicitud del organismo habría sido presentada fuera de plazo.

Además, en las próximas semanas enfrentará una nueva formalización, esta vez por delitos tributarios relacionados con la misma causa. Esta audiencia fue fijada para el 21 de agosto.

