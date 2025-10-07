Camila Flores: Las cinco polémicas que han marcado a la controvertida diputada de derecha

En definitiva, la diputada de Renovación Nacional por la Región de Valparaíso, Camila Flores, no pasa inadvertida. Abogada de profesión y una de las voces más duras del oficialismo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ha construido su carrera sobre la provocación, el discurso directo y la furiosa defensa de sus convicciones.

Para algunos, representa la franqueza perdida de la política. Para otros, es el rostro más extremo de una derecha que no ha logrado romper con su pasado. Probablemente, esta división se deba en gran parte a los diversos escándalos que la legisladora ha protagonizado y que ha desestabilizado la balanza de la opinión pública.

Es por eso que te presentamos las cinco mayores polémicas que han marcado la trayectoria política y social de Camila Flores:

“Soy pinochetista, y lo digo sin problemas”

Fue en diciembre de 2018 cuando, durante un consejo general de Renovación Nacional, Flores pronunció una frase que la acompañaría desde entonces: “Ustedes me conocen, yo soy pinochetista, y lo digo sin problemas. Soy una agradecida del gobierno militar”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En Chile, donde la herida por la dictadura sigue abierta, las declaraciones de la legisladora cayeron como una bomba. Mientras algunos militantes la aplaudieron por “decir lo que muchos piensan”, sus detractores la acusaron de de justificar violaciones a los derechos humanos. Más tarde, Flores aclaró que “condena los abusos”, pero insistió en valorar lo que —a su juicio— fueron los “avances económicos” del régimen.

El episodio de los “orcos zurdos”

La controversia más reciente de la legisladora se dio en septiembre de este año. En plena inauguración de las fondas de Fiestas Patrias en Viña del Mar, la diputada fue grabada en un tenso intercambio con una asistente. “Chile no se cae en pedazos”, le dijo la mujer. A lo que Flores respondió: “Si se cae, por culpa de ustedes, los orcos zurdos”.

El video se viralizó en cuestión de minutos y generó una ola de repudio en redes sociales. Muchos interpretaron sus palabras como un símbolo de la crispación política que domina el debate público. Ella, en cambio, lo atribuyó a “una reacción espontánea frente a una provocación”.

Tal vez te interese leer: “Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña

Acusaciones contra Carmen Hertz

Igualmente en 2018, en medio de una sesión en la Cámara, Flores acusó a la diputada comunista Carmen Hertz —viuda de un detenido desaparecido durante la dictadura— de haber “llamado a la lucha armada”. Tras eso, Hertz anunció acciones legales por injurias y, días después, Flores ofreció disculpas públicas.

Aunque el gesto bajó la tensión, el episodio dejó una enorme huella, pues fue visto como una muestra de la falta de empatía de ciertos sectores con las víctimas de la represión. Para Hertz, la frase no fue un exabrupto, sino “una muestra del negacionismo que aún persiste en el Congreso”.

La visita al excapitán condenado por cegar a Fabiola Campillai

Otra de sus recientes polémicas ocurrió en 2024, cuando se supo que Camila Flores había visitado en prisión al excapitán de Carabineros, Patricio Maturana Ojeda, condenado por dejar ciega a la actual senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.

Flores calificó la condena como una “injusticia” y fue denunciada ante la Comisión de Ética de la Cámara por la diputada Hertz. El gesto fue interpretado por amplios sectores como una falta de respeto hacia las víctimas de la violencia policial y una relativización de los fallos judiciales.

“Va a haber una bomba importante en el país”

En noviembre de 2024, durante el programa Sin Filtros —espacio en el que es figura como invitada recurrente— la parlamentaria aseguró que “se viene una bomba importante en el país”, en alusión a supuestas denuncias que involucrarían al presidente Gabriel Boric.

El anuncio, que nunca se concretó, desató críticas por fomentar el rumor y la desinformación. Para sus detractores, fue una estrategia para ganar visibilidad mediática. Mientras que para sus seguidores fue una advertencia valiente sobre “cosas que otros prefieren callar”.

Una figura polarizada

A siete años de su llegada al Congreso, Camila Flores se mantiene como una de las figuras más polarizadas del panorama político chileno. Su discurso, marcado por el enfrentamiento y la provocación, le ha asegurado un espacio en los medios, pero también un rechazo persistente en amplios sectores de la ciudadanía.

Entre la lealtad de sus simpatizantes y el repudio de sus críticos, la diputada de RN parece moverse cómodamente en el conflicto. Tal vez porque, para ella, la controversia podría no ser un accidente, sino una estrategia.