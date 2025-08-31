¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca

Durante la jornada del recién pasado sábado, una mujer perdió la vida tras ser atacada al interior de un centro comercial ubicado en la ciudad de Talca, en la región del Maule.

Por motivos que aún indaga la policía, el agresor se trasladó hasta el mall Brisas del Centro Boulevard, en la intersección de 5 Oriente con 1 Norte, donde agredió con un cuchillo a la mujer mientras ella realizaba sus labores.

Los primeros reportes señalan que, durante la agresión, una segunda persona sufrió heridas al intentar intervenir para proteger a la víctima. La fiscal Bárbara Contreras detalló los hechos: "Al interior de un local comercial de venta de insumos médicos, una empleada de este local se encontraba atendiendo cuando ingresa un sujeto".

"Esta persona, premunida de un arma blanca, le propina distintas puñaladas en el tórax, en distintas partes de su cuerpo y también en el cuello, causándole lamentablemente la muerte en el lugar", informó.

"Este sujeto, que sería conocido de la víctima, habrían tenido una relación sentimental con hijos en común, se habría autoinferido lesiones y es por ese motivo que es trasladado al Hospital de Talca, donde permanece en este minuto en calidad de detenido", indicó la persecutora.

Por disposición de la Fiscalía, las diligencias investigativas quedaron en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI en Talca. Tras este hecho de violencia, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género informó en su sitio web que se trata del femicidio número 25 registrado en lo que va del año.