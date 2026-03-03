¡Agresor fue finalmente detenido! El insólito motivo que desencadenó una balacera a las puertas de cárcel de Concepción

Por: Catalina Martínez

Fue durante la mañana del 21 de diciembre de 2025, cuando se registró un violento episodio a las puertas de la Cárcel de Concepción. Y todo luego de que un sujeto fuera acusado de herir gravemente a una persona con un arma de fuego. Ahora, a más de dos meses del incidente, el agresor fue identificado y detenido

¿Qué fue lo que pasó? 

Según lo relatado por La Cuarta, el hecho ocurrió en plena zona de ingreso del penal, mientras los familiares de internos aguardaban la apertura de las puertas. En determinado momento, comenzó un palabreo entre dos mujeres que se acusaban entre sí de haberse saltado la fila de espera

Pronto las palabras no fueron suficientes para dejar en claro su enojo, y terminaron pasando los golpes. Frente a eso, sus acompañantes masculinos procedieron a intervenir e involucrarse a su vez en la pelea. Sin embargo, el punto más crítico llegó cuando uno de ellos subió a su vehículo y, desde el interior, atacó con un arma de fuego

El caos se desató en segundos, cuando el individuo armado disparó 7 veces contra el grupo de familiares que esperaba a las afueras del recinto, obligándolos a huir. En medio de la confusión, el otro participante de la pelea cayó herido con un proyectil en la pierna derecha. Afortunadamente, nadie más fue alcanzado por las balas.

De acuerdo con el citado medio, el hombre lastimado, de 58 años, logró desplazarse por cuenta propia hasta un centro de atención primaria cercano. Desde allí, y debido a la gravedad de la lesión, fue enviado al Hospital Regional de Concepción para recibir atención especializada.

Agresor fue detenido tras dos meses 

La pista del atacante recién se cerró más de dos meses después. Un cruce de peritajes del Laboratorio de Criminalística con diligencias en terreno de Carabineros y del OS9 Biobío permitió identificar al agresor. Así, tras operativos simultáneos en viviendas ubicadas en Hualpén y San Pedro de la Paz, se concretó su captura este lunes 2 de marzo.

Más tarde, se reveló que el presunto autor es un ciudadano chileno de 28 años, identificado como Daniel Torres. Según los registros policiales, mantiene causas previas por diversos ilícitos y ahora enfrentará cargos por homicidio frustrado.

