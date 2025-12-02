Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Por: Catalina Martínez

Este martes, en el sector Nonguén de Concepción, se llevó a cabo un importante despliegue policial luego de que Carabineros fuera alertado sobre una mujer lesionada por arma de fuego, a manos de su pareja.

Según los primeros reportes, el hombre —que sería un exmiembro del Ejército— estuvo atrincherado dentro de una vivienda antes de, presuntamente, quitarse la vida.

Eran poco más de las 12:30 cuando, en la calle Arturo Pérez Canto, en Nonguén, Carabineros respondió a un llamado al 133 que denunciaba una agresión con arma dentro de una casa.

¿Qué fue lo que pasó? 

Los primeros antecedentes de Carabineros, compartidos por CHV Noticias, indican que la mujer fue herida por un disparo presuntamente hecho por su pareja. Cuando la policía llegó, debió asegurar el perímetro: el hombre seguía dentro de la casa, parapetado y sin intención de entregarse.

Frente al tenso escenario, se puso en marcha el protocolo y un equipo del GOPE irrumpió en la zona para intentar controlar la situación. Minutos más tarde, los primeros informes indicarían que el hombre terminó suicidándose dentro de la misma casa.

Carabineros señaló que los antecedentes continúan en desarrollo y deberán ser ratificados por los equipos especializados. En tanto, la mujer herida fue asistida por personal de emergencia y trasladada a un centro asistencial en Concepción, mientras la policía mantiene el sector acordonado.

