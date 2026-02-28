¿Te lo esperabas?: El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo

Colo Colo y Universidad de Chile tienen todo listo para dar vida al Superclásico 199 en el Estadio Monumental, y justo en la antesala del encuentro que paralizará la fecha 5 de la Liga de Primera, Los de Abajo, barra brava de los azules, hizo pública una inesperada convocatoria para el resto de los fanáticos del club.

Así es, desde las 18:00 horas de este domingo, el 'Romántico Viajero' tiene una oportunidad de oro para revertir su paupérrimo arranque en el campeonato, donde luego de cuatro jornadas, suman 3 puntos de 12 posibles gracias a tres empates y una derrota, lo que tiene pendiendo de un hilo al técnico Francisco Meneghini.

Además, fuera de la cancha se percibe una suerte de quiebre entre la institución y su cuestionada barra, la cual incluso en su momento amenazó con suspender los partidos de la U debido a su molestia con la dirigencia de Azul Azul, por lo que se vuelve aún más sorpresivo su reciente llamado en redes sociales.

Barra de la U anuncia 'hotelazo' por el Superclásico

Resulta que más allá de sus diferencias con el club, Los de Abajo oficializó que se llevará a cabo un 'hotelazo' para darle un último aliento al plantel este sábado: "Los esperamos a todos hoy a las 19:30 horas en el hotel Hilton Aeropuerto. Demos todo nuestro aguante al equipo que mañana juega el Superclásico en el vertedero".

"Los esperamos con banderas, papel picado y todo el aguante", finaliza el comunicado de la barra, que de paso solicitó a los asistentes no llevar artificio, pues el objetivo es convertir esta instancia en un espacio para las familias que quieren darle su apoyo a Universidad de Chile de cara al duelo ante Colo Colo.

