Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana: ¡Con viejo conocido de la U!

Ya concluidas las etapas preliminares, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana arrancan en abril sus respectivas fases de grupos, y esta tarde se conocieron los árbitros designados por Conmebol para los estrenos de los cinco equipos que representarán a nuestro país internacionalmente esta temporada 2026.

Así es, mientras Coquimbo Unido y Universidad Católica irán por la 'Gloria Eterna', Audax Italiano, Palestino y O'Higgins de Rancagua harán lo propio en el segundo certamen más importante del continente a nivel de clubes, y desde el ente rector del fútbol sudamericano confirmaron los jueces para la primera jornada.

¿Qué árbitros tendrán los chilenos en su debut?

En el caso de los 'cruzados', que se medirán ante Boca Juniors el martes 7 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena, serán arbitrados por el uruguayo Gustavo Tejera, conocido en nuestras tierras por ser quien impartía justicia durante la barbarie que tuvo lugar en Argentina en aquel partido entre Independiente y la U.

Gustavo Tejera dirigió el accidentado partido entre la U e Independiente en Avellaneda.

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Por su parte, Coquimbo será arbitrado por el brasileño Raphael Claus cuando enfrenten a Nacional en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso el miércoles 8 de abril a las 18:00 horas, y el charrúa Andrés Matonte pondrá orden en el debut de Audax en la Sudamericana ante Olimpia el mismo día a las 20:00 horas en La Florida.

Palestino, único club chileno que arrancará la fase de grupos como forastero, jugará bajo las órdenes del ecuatoriano Guillermo Guerrero cuando visite a Deportivo Riestra en Argentina (miércoles 8 de abril, 18:00 horas), y O'Higgins recibirá a Millonarios con el peruano Roberto Pérez como juez central (martes 7 de abril, 20:00 horas).

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