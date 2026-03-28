Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana: ¡Con viejo conocido de la U!

Clubes chilenos ya conocen sus árbitros para Copa Libertadores y Sudamericana

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Ben Brereton celebra su revancha en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

¡No perdonó!: Ben Brereton celebra su renacer en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca
En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena

En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena: "Zona residencial de alto nivel"
Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés

Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés: "No es ningún gil"
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CAE

¿Embargos por el CAE? Gobierno define detalles para que deudores paguen el crédito
Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena

¡No está conforme!: Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena
michelle-bachelet-onu

Bachelet suma respaldos fuera de Chile: Además de México, otro mandatario manifestó su apoyo para candidatura a la ONU
BOLETA ENERGIA COBRO

Alzas en la luz: ¿Cuándo y cuánto subirá el precio tras postergación del aumento?
INSTITUO LEZAETA CALAMA

"Tenía jeringas con cloro": El crudo relato de un estudiante del Instituto Lezaeta tras tragedia en Calama
pórtico detector metales

Detectores de metales en colegios: ¿Qué falta para la implementación de polémica medida?
UNIVERSIDAD CATOLICA PLANTEL 2026

¡Otro problema en la UC! Figura clave podría perderse el debut ante Boca Juniors en Copa Libertadores

Ya concluidas las etapas preliminares, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana arrancan en abril sus respectivas fases de grupos, y esta tarde se conocieron los árbitros designados por Conmebol para los estrenos de los cinco equipos que representarán a nuestro país internacionalmente esta temporada 2026.

Así es, mientras Coquimbo Unido y Universidad Católica irán por la 'Gloria Eterna', Audax Italiano, Palestino y O'Higgins de Rancagua harán lo propio en el segundo certamen más importante del continente a nivel de clubes, y desde el ente rector del fútbol sudamericano confirmaron los jueces para la primera jornada.

¿Qué árbitros tendrán los chilenos en su debut?

En el caso de los 'cruzados', que se medirán ante Boca Juniors el martes 7 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena, serán arbitrados por el uruguayo Gustavo Tejera, conocido en nuestras tierras por ser quien impartía justicia durante la barbarie que tuvo lugar en Argentina en aquel partido entre Independiente y la U.

Gustavo Tejera dirigió el accidentado partido entre la U e Independiente en Avellaneda.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Por su parte, Coquimbo será arbitrado por el brasileño Raphael Claus cuando enfrenten a Nacional en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso el miércoles 8 de abril a las 18:00 horas, y el charrúa Andrés Matonte pondrá orden en el debut de Audax en la Sudamericana ante Olimpia el mismo día a las 20:00 horas en La Florida.

Palestino, único club chileno que arrancará la fase de grupos como forastero, jugará bajo las órdenes del ecuatoriano Guillermo Guerrero cuando visite a Deportivo Riestra en Argentina (miércoles 8 de abril, 18:00 horas), y O'Higgins recibirá a Millonarios con el peruano Roberto Pérez como juez central (martes 7 de abril, 20:00 horas).

Te puede interesar: En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena: "Zona residencial de alto nivel"

NOTAS DESTACADAS

Ben Brereton celebra su revancha en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca

¡No perdonó!: Ben Brereton celebra su renacer en La Roja con un último dardo a Ricardo Gareca
En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena

En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena: "Zona residencial de alto nivel"
Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés

Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés: "No es ningún gil"
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CAE

¿Embargos por el CAE? Gobierno define detalles para que deudores paguen el crédito
Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena

¡No está conforme!: Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena
michelle-bachelet-onu

Bachelet suma respaldos fuera de Chile: Además de México, otro mandatario manifestó su apoyo para candidatura a la ONU
BOLETA ENERGIA COBRO

Alzas en la luz: ¿Cuándo y cuánto subirá el precio tras postergación del aumento?
INSTITUO LEZAETA CALAMA

"Tenía jeringas con cloro": El crudo relato de un estudiante del Instituto Lezaeta tras tragedia en Calama
pórtico detector metales

Detectores de metales en colegios: ¿Qué falta para la implementación de polémica medida?
UNIVERSIDAD CATOLICA PLANTEL 2026

¡Otro problema en la UC! Figura clave podría perderse el debut ante Boca Juniors en Copa Libertadores
ALEXIS Y VIDAL EN LA ROJA

"Todavía podría entregarle algo a la selección": Jorge 'Mortero' Aravena decidió entre Vidal y Sánchez para La Roja
Desató rechazo e indignación: Condenado por asesinato de Daniel Zamudio vuelve a pedir libertad

Desató rechazo e indignación: Condenado por asesinato de Daniel Zamudio vuelve a pedir libertad
TIEMPO DE DESCUENTO

¿Cambia el fútbol para siempre? FIFA estrenará reglamento para evitar que equipos "hagan tiempo"
Cuenta regresiva para Joaquín Lavín León: Ya hay fecha para su formalización

Cuenta regresiva para Joaquín Lavín León: Ya hay fecha para su formalización
Alerta en Valparaíso: Muerte de menor por Hantavirus genera preocupación y activa operativo sanitario

Alerta en Valparaíso: Muerte de menor por Hantavirus genera preocupación y activa operativo sanitario
Pescadores en pie de guerra: Retiro de la Ley de Pesca desata furia en el gremio artesanal

Pescadores en pie de guerra: Retiro de la Ley de Pesca desata furia en el gremio artesanal
VIDEO | “No tienen corazón, no les falta nada”: El descargo sin filtro de alcaldesa de Hualaihué contra Gobierno de Kast

VIDEO | “No tienen corazón, no les falta nada”: El descargo sin filtro de alcaldesa de Hualaihué contra Gobierno de Kast
CHILE V CABO VERDE

"Es un equipo que tiene…": D.T de Cabo Verde elogió a la Selección Chilena tras amistoso FIFA
ESTADIO CLARO ARENA

U. Católica vs Boca Jrs: Autoridades evalúan definir partido "de alto riesgo" y UC podría recibir multa millonaria
Jornada de terror en colegio de Calama: Brutal ataque de alumno termina con una inspectora fallecida

Jornada de terror en colegio de Calama: Brutal ataque de alumno termina con una inspectora fallecida