¡A nada del fin de Gobierno! Presidente Boric ya tiene a sus ministros de Agricultura, Hacienda y Economía

presidente Gabriel Boric

Por: Catalina Martínez

La jornada de este jueves estuvo marcada por un remezón político: el presidente Gabriel Boric llevó a cabo otro cambio de gabinete, motivado por la partida de dos de sus figuras ministeriales más influyentes.

Esta cadena de cambios comenzó con Esteban Valenzuela, quien presentó su renuncia al Ministerio de Agricultura. La decisión no fue casual: en La Moneda existía un creciente malestar con su partido, el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), lo que finalmente motivó su salida. Así, desde hoy, María Ignacia Fernández Gatica ocupa el cargo en la cartera de Agricultura.

La sorpresa inicial por la partida de Valenzuela pronto quedó opacada. Este jueves, un golpe aún más fuerte sacudió a La Moneda: Mario Marcel presentó su renuncia al Ministerio de Hacienda. Según versiones preliminares, la decisión respondería a motivos personales.

Boric no tardó en definir reemplazos: Nicolás Grau, quien se desempeñaba como ministro de Economía, fue trasladado a Hacienda para hacerse cargo de las finanzas públicas. Su antiguo puesto fue ocupado por Álvaro García.

La designación de Álvaro García no es menor: economista de larga trayectoria y militante del PPD, ya había ocupado cargos ministeriales durante los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos. En el último tiempo volvió a sonar en el escenario político al convertirse en la voz más visible del equipo económico de Carolina Tohá.

