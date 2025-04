"Ni lo nombraron": Claudio Borghi liquida a este jugador de Colo Colo por empate ante Wanderers

Previo al crucial encuentro ante Fortaleza por Copa Libertadores, Colo Colo no dejó buenas impresiones en su último desafío a nivel local tras igualar sin goles con Santiago Wanderers, y fue Claudio Borghi quien criticó con dureza lo mostrado por el Cacique, apuntando también a un jugador en particular.

En el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el exentrenador albo arrancó su análisis reprochando a Jorge Almirón por su descontrolada molestia ante el planteamiento táctico de Héctor Robles, técnico del 'Decano': "Estaba enojado por la forma de defender y no sé si es motivo para enojarse".

En esa línea, el 'Bichi' explicó que más allá de lo que planificaron los 'caturros', el 'popular' no tuvo la capacidad de romper la paridad: "Hay que trabajar más. No es culpa del rival, sino de las carencias que tú tienes para afrontar esos partidos que para vos son comunes, que los equipos se vengan a defender, es muy común".

Además, reconoció que para el hincha en el estadio debe haber sido un partido frustrante, pero no comparte los reclamos de Arturo Vidal y compañía: "No te gusta que esto ocurra, pero no hizo trampa. Entiendo que se cayeron dos jugadores de forma no esperada. Si tú me preguntas como espectador, qué feo".

Y para finalizar, Claudio Borghi no desaprovechó la oportunidad para desahogarse contra Salomón Rodríguez, quien ingresó desde el banco a los 65 minutos de juego, pero no marcó ninguna diferencia: "Me quedé sorprendido ayer con Salomón, no lo escuché, ni lo nombraron, un jugador que vino como figura".

