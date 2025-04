"El fútbol es para vivos": La picante respuesta en Santiago Wanderers a Arturo Vidal por tratarlos de tramposos

La igualdad sin goles entre Colo Colo y Santiago Wanderers continúa generando polémica, y es que luego de los reclamos de Arturo Vidal en contra del estilo de juego de la visita, desde el 'Decano' le respondieron sin filtro y sacaron a relucir su clasificación a la siguiente etapa de la Copa Chile.

"Yo creo que es trampa. Cuando entra la camilla y entran cinco personas del banco molesta mucho. Le quitan ritmo al juego. Es feo lo que hacen, a nosotros también nos molesta", fueron los dichos del volante albo una vez finalizado el encuentro en el Estadio Monumental, y como era de esperarse, llegó la réplica.

Jorge Gatica, volante 'caturro', no toleró en lo absoluto las quejas desde el Cacique, y en diálogo con AS Chile, decidió apagar el fuego con bencina: "El fútbol es para los vivos y nos vamos con la clasificación". "Si ellos no pudieron hacer el gol, mala suerte, nosotros vinimos a buscar un planteamiento y se logró", disparó.

Otro que le contestó fue el arquero Eduardo Miranda, que en conversación con el mismo medio sacó a la palestra la abismal diferencia entre instituciones: "Puede decir lo que quiera, no tiene tanta repercusión. Vinimos con un plantel de 150 millones contra uno de, no sé, 600 millones. No hay comparación en calidad".

Y ya en el cierre, el guardameta se alineó con su compañero y también celebró el pase a los octavos de final de la copa: "Hicimos el partido que necesitábamos, que nos daba la clasificación, con inteligencia, con pasión para representar esta camiseta para la gente de Valparaíso. Fuimos inteligentes, nos sirvió a nosotros".

