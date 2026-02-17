Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

Ante la inminente investidura del presidente electo, José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo en la capital, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, confirmó que asistirá al evento de cambio de mando. Sumado a eso, aseguró que mantiene la intención de tratar con el líder de ultraderecha diversos temas de interés para ambos países. 

Según consignó La Cuarta, el mandatario boliviano se encontraba en medio de la celebración de un carnaval en la región de Tarija, cuando afirmó: “Vamos a ir a Chile, sin dejar de lado nuestras pretensiones constitucionales con respecto al mar".

“Queremos ser una estructura bioceánica”

Entrando en detalles, el jefe de Estado se refirió a la importancia de las temáticas en materia de comercio para el país altiplánico, sumado al acceso al océano Pacífico “vía Chile y vía Perú”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además, puso énfasis en que para su país es estratégico contar con una salida hacia el Atlántico, y sostuvo que en ese camino ya se han iniciado gestiones diplomáticas con las autoridades de Brasil y Paraguay.

En ese marco, Rodrigo Paz expresó confianza en que las tratativas lleguen a buen puerto en los próximos encuentros bilaterales, tanto con Luiz Inácio Lula da Silva como con Kast, una vez que este último asuma oficialmente la jefatura de nuestro país. “Queremos realmente ser una estructura bioceánica”, expresó. 

¿Un punto de inflexión?

Cabe destacar, que José Antonio Kast y Rodrigo Paz coincidieron en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe a finales de enero. En dicho encuentro, intercambiaron visiones sobre un “futuro” compartido, pensado para elevar el bienestar de los habitantes de ambos países latinoamericanos. 

Por otro lado, Paz elogió la victoria del republicano en el balotaje que lo enfrentó a Jeannette Jara en diciembre del año pasado. En ese sentido, destacó la posibilidad de “un diálogo franco, fraterno” con el futuro presidente. 

Recordemos además que, durante décadas, la relación entre Chile y Bolivia estuvo detenida en el tiempo. Esto a raíz de una ruptura diplomática desde 1978 y las demandas persistentes por una salida soberana al Pacífico. Ahora, casi 50 años después, el encuentro entre Paz y Kast marcaron un punto de inflexión en la larga y tensa historia entre ambos países.

Te puede interesar: ¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Ex Cancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda
Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación

Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación