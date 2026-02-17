Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Ante la inminente investidura del presidente electo, José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo en la capital, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, confirmó que asistirá al evento de cambio de mando. Sumado a eso, aseguró que mantiene la intención de tratar con el líder de ultraderecha diversos temas de interés para ambos países.

Según consignó La Cuarta, el mandatario boliviano se encontraba en medio de la celebración de un carnaval en la región de Tarija, cuando afirmó: “Vamos a ir a Chile, sin dejar de lado nuestras pretensiones constitucionales con respecto al mar".

“Queremos ser una estructura bioceánica”

Entrando en detalles, el jefe de Estado se refirió a la importancia de las temáticas en materia de comercio para el país altiplánico, sumado al acceso al océano Pacífico “vía Chile y vía Perú”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además, puso énfasis en que para su país es estratégico contar con una salida hacia el Atlántico, y sostuvo que en ese camino ya se han iniciado gestiones diplomáticas con las autoridades de Brasil y Paraguay.

En ese marco, Rodrigo Paz expresó confianza en que las tratativas lleguen a buen puerto en los próximos encuentros bilaterales, tanto con Luiz Inácio Lula da Silva como con Kast, una vez que este último asuma oficialmente la jefatura de nuestro país. “Queremos realmente ser una estructura bioceánica”, expresó.

¿Un punto de inflexión?

Cabe destacar, que José Antonio Kast y Rodrigo Paz coincidieron en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe a finales de enero. En dicho encuentro, intercambiaron visiones sobre un “futuro” compartido, pensado para elevar el bienestar de los habitantes de ambos países latinoamericanos.

Por otro lado, Paz elogió la victoria del republicano en el balotaje que lo enfrentó a Jeannette Jara en diciembre del año pasado. En ese sentido, destacó la posibilidad de “un diálogo franco, fraterno” con el futuro presidente.

Recordemos además que, durante décadas, la relación entre Chile y Bolivia estuvo detenida en el tiempo. Esto a raíz de una ruptura diplomática desde 1978 y las demandas persistentes por una salida soberana al Pacífico. Ahora, casi 50 años después, el encuentro entre Paz y Kast marcaron un punto de inflexión en la larga y tensa historia entre ambos países.

Te puede interesar: ¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Ex Cancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast