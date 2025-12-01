¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

Este lunes, un conjunto de excancilleres de Chile emitió una declaración en la que manifiestan su “profunda preocupación” por las propuestas migratorias del candidato presidencial José Antonio Kast. Según señalan, dichas medidas podrían afectar la dignidad de los migrantes y deteriorar los vínculos con Perú y Bolivia.

La declaración cuenta con las firmas de Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker. En el texto subrayan que cualquier política migratoria debe estar alineada con el Estado de Derecho y con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos, refugio y resguardo de personas vulnerables. Para ellos, medidas como expulsiones masivas, separación familiar o encierro en instalaciones de tipo cuasi penitenciario resultan incompatibles con dichos principios.

Según los ex jefes de la diplomacia chilena, preservar vínculos de colaboración y respeto con Perú y Bolivia es clave para enfrentar desafíos compartidos como la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico.

En ese sentido, consideran un “gesto inamistoso” la idea de enviar a miles de migrantes hacia límites fronterizos de otros Estados sin conversaciones ni mecanismos coordinados, alertando que una medida así podría debilitar las confianzas y los canales de diálogo consolidados por décadas.

Pese a admitir que la inmigración irregular “es inaceptable” y complica la vida en las zonas fronterizas, los ex cancilleres consideran poco realistas las propuestas de Kast, que contemplan expulsar alrededor de 350.000 migrantes. Subrayan que los planes de repatriación tienen trabas evidentes, como la postura del gobierno de Nicolás Maduro, que se niega a recibir a venezolanos enviados de vuelta desde Chile.

¿Cuál sería el camino a seguir?

Según el grupo, la actual presión migratoria demanda medidas “firmes pero viables”, coordinadas con los países de la región y coherentes con el marco jurídico internacional. En ese sentido, plantean fortalecer la diplomacia bilateral, activar comités de frontera, optimizar los convenios de reconducción y repatriación, y avanzar hacia estrategias conjuntas de regularización y control migratorio.

También subrayan que el manejo fronterizo debe priorizar la protección de las personas y prevenir situaciones de carácter humanitario en los puntos de ingreso y salida. En esa línea, llaman a profundizar el trabajo conjunto entre cancillerías, autoridades sectoriales y cuerpos de seguridad, y a erradicar discursos que culpen o estigmaticen a comunidades nacionales completas.

“Quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación. Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero”, señalaron en el documento.

Por último, señalan que los candidatos presidenciales tienen la responsabilidad de elevar la discusión pública con argumentos serios y evidencia, evitando apelar al temor o a mensajes engañosos. Del mismo modo, adhirieron a la reflexión del arzobispo de Concepción, enfatizando que la migración debe abordarse desde una perspectiva humanitaria y no meramente sancionadora.