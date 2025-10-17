Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo

El revuelo por el error metodológico que encareció las tarifas de luz no se apaga. La controversia sumó un nuevo capítulo con la partida de Diego Pardow del Ministerio de Energía y la llegada de Álvaro García, quien asumió el jueves 16 de octubre la doble cartera de Economía y Energía.

En este escenario, García se refirió al mecanismo con que se busca restituir los cobros excesivos a los usuarios. Explicó que la vía “más evidente” será aplicar un descuento del 2% en las tarifas de luz a partir de 2026, con el fin de compensar los montos cobrados en exceso durante el periodo anterior. 

En entrevista con Tele13 Radio explicó que, si bien podría haber otras alternativas, “esta es la más evidente y la que ya se inició”. La medida ya está en marcha, dado que la Comisión Nacional de Energía remitió el informe preliminar a las empresas eléctricas. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

¿Se pudo advertir antes? 

El biministro García no ocultó que la Comisión Nacional de Energía tuvo un rol central en el error de cálculo que derivó en cobros indebidos, un episodio que se produjo “hace muchos años, hay que reconocerlo, el año 2017, y fue la propia Comisión Nacional de Energía quien detectó el problema, pero a nuestro juicio tardíamente”. 

Dentro de ese marco, el nuevo titular de la cartera de Energía dijo que, a pesar de todo, el error “se pudo advertir cuando se fijan las nuevas tarifas, este es un proceso que ocurre de manera semestral. Por lo tanto, se pudo haber constatado antes".

Además, García advirtió que las compañías eléctricas no están exentas de culpa, pues fueron responsables de trasladar el cobro indebido en las tarifas de luz a los usuarios, señalando que “cuando se hizo el informe con la metodología equivocada que estimaba dos veces el IPC, las empresas lo revisaron y no señalaron ningún problema".

En ese sentido, recalcó que es “poco probable” que no se hubiesen percatado del error, lo que genera “extrañeza que nadie se hubiese dado cuenta o, habiéndose dado cuenta, no hubieran hecho un comentario al respecto”.

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad.

¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido
esteban paredes opina del futuro de arturo vidal.

Esteban Paredes sobre la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo: "hay que respetar su decisión"
Colo Colo tendrá que pagar multa.

No paran los problemas: Colo Colo debe pagar esta millonaria multa por culpa de sus hinchas
Esteban Paredes alza la voz ante denuncia de Magallanes.

EXCLUSIVO: Esteban Paredes alza la voz ante denuncia presentada por Magallanes
El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas

¡Fiscal nacional respondió! El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas
Levantan desafuero de Joaquín Lavín León

Fiscalía afirma tener pruebas de sobra: Corte da luz verde al desafuero de Joaquín Lavín Jr.
Benjamín Pérez suma sus primeros puntos ATP.

¡Sigue haciendo historia! Benjamín Pérez está viviendo un sueño en el M15 de Santiago
Universidad de Chile recupera jugadores para la previa con Lanús.

¡Sonríen los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa con Lanús