Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

El revuelo por el error metodológico que encareció las tarifas de luz no se apaga. La controversia sumó un nuevo capítulo con la partida de Diego Pardow del Ministerio de Energía y la llegada de Álvaro García, quien asumió el jueves 16 de octubre la doble cartera de Economía y Energía.

En este escenario, García se refirió al mecanismo con que se busca restituir los cobros excesivos a los usuarios. Explicó que la vía “más evidente” será aplicar un descuento del 2% en las tarifas de luz a partir de 2026, con el fin de compensar los montos cobrados en exceso durante el periodo anterior.

En entrevista con Tele13 Radio explicó que, si bien podría haber otras alternativas, “esta es la más evidente y la que ya se inició”. La medida ya está en marcha, dado que la Comisión Nacional de Energía remitió el informe preliminar a las empresas eléctricas.

¿Se pudo advertir antes?

El biministro García no ocultó que la Comisión Nacional de Energía tuvo un rol central en el error de cálculo que derivó en cobros indebidos, un episodio que se produjo “hace muchos años, hay que reconocerlo, el año 2017, y fue la propia Comisión Nacional de Energía quien detectó el problema, pero a nuestro juicio tardíamente”.

Dentro de ese marco, el nuevo titular de la cartera de Energía dijo que, a pesar de todo, el error “se pudo advertir cuando se fijan las nuevas tarifas, este es un proceso que ocurre de manera semestral. Por lo tanto, se pudo haber constatado antes".

Además, García advirtió que las compañías eléctricas no están exentas de culpa, pues fueron responsables de trasladar el cobro indebido en las tarifas de luz a los usuarios, señalando que “cuando se hizo el informe con la metodología equivocada que estimaba dos veces el IPC, las empresas lo revisaron y no señalaron ningún problema".

En ese sentido, recalcó que es “poco probable” que no se hubiesen percatado del error, lo que genera “extrañeza que nadie se hubiese dado cuenta o, habiéndose dado cuenta, no hubieran hecho un comentario al respecto”.