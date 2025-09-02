“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma

Revelan nuevos videos del Caso Bruma

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú

Durante la jornada del lunes, salieron a la luz nuevos detalles respecto al accidente marítimo ocurrido el 30 de marzo frente a las costas del Biobío, en el que estuvieron involucradas las embarcaciones Cobra y Bruma.

Las imágenes, difundidas por Sabes, muestran una serie de registros de las cámaras del PAM Cobra. En las grabaciones se aprecia la luz de tope de 360 grados del Bruma encendida, junto a varios objetos en el agua que corresponderían a restos de la embarcación menor luego del choque.

La vocera de las familias del Bruma, Claudia Urrutia, se refirió a los nuevos hallazgos y cuestionó que "ese barco solo sacó 42 toneladas (...) es fácil ver el registro pesquero y los antecedentes de desembarque que han tenido, siempre son sobre 800 toneladas por lance".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

"De las luces se dieron cuenta, así que no pueden decir que no se dieron cuenta. Basta ya de mentiras, ustedes tripulantes del Cobra que están guardando silencio, que están mintiendo, ustedes lo saben", recalcó Urrutia. 

Desde el otro extremo, la tripulación del Cobra expresó su descontento por las filtraciones vinculadas al caso. En ese sentido, solicitaron respeto y denunciaron que detrás de ellas existiría mala fe. Además, afirmaron que esperarán a que el Ministerio Público continúe la investigación sin interferencias.

NOTAS DESTACADAS

La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

Alejandro Tabilo aclara y justifica su ausencia en la Copa Davis tras llenarse de duras críticas
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Stephanie Vaquer va por el título mundial de la WWE.

Va por la gloria: Stephanie Vaquer tiene fecha para luchar por este histórico logro en la WWE
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

Multa millonaria y algo más: Colo Colo recibe potente medida por muerte de hincha en el Monumental
La reacción de Bublik al perder contra Jannik Sinner.

"Yo no soy malo, pero…": La divertida reacción de Alexander Bublik tras ser aplastado por Jannik Sinner en el Us Open
Alexis Sánchez recibe críticas de la prensa española.

Con millonario sueldo y un duro recibimiento: Así fue la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla
Bonos y aguinaldos fiestas patrias

Bonos y aguinaldos en septiembre 2025: montos, fechas de pago y quiénes reciben los beneficios del Gobierno
Panorama de las últimas fechas en las Eliminatorias 2026.

Con el retiro de una leyenda: El panorama de las últimas jornadas de las Eliminatorias 2026
vendedora ambulante

VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta