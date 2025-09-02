“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma

Durante la jornada del lunes, salieron a la luz nuevos detalles respecto al accidente marítimo ocurrido el 30 de marzo frente a las costas del Biobío, en el que estuvieron involucradas las embarcaciones Cobra y Bruma.

Las imágenes, difundidas por Sabes, muestran una serie de registros de las cámaras del PAM Cobra. En las grabaciones se aprecia la luz de tope de 360 grados del Bruma encendida, junto a varios objetos en el agua que corresponderían a restos de la embarcación menor luego del choque.

La vocera de las familias del Bruma, Claudia Urrutia, se refirió a los nuevos hallazgos y cuestionó que "ese barco solo sacó 42 toneladas (...) es fácil ver el registro pesquero y los antecedentes de desembarque que han tenido, siempre son sobre 800 toneladas por lance".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"De las luces se dieron cuenta, así que no pueden decir que no se dieron cuenta. Basta ya de mentiras, ustedes tripulantes del Cobra que están guardando silencio, que están mintiendo, ustedes lo saben", recalcó Urrutia.

Desde el otro extremo, la tripulación del Cobra expresó su descontento por las filtraciones vinculadas al caso. En ese sentido, solicitaron respeto y denunciaron que detrás de ellas existiría mala fe. Además, afirmaron que esperarán a que el Ministerio Público continúe la investigación sin interferencias.