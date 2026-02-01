Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total: "Rey de..."

Luego de su fallida experiencia en River Plate, Gonzalo Tapia vive un presente de ensueño en el fútbol brasileño, y es que el formado en Universidad Católica se lució con un nuevo gol en la victoria del Sao Paulo ante Santos, tanto que incluso le significó recibir un impresionante apodo por parte de la prensa local.

Efectivamente, en un compromiso válido por el Campeonato Paulista, el atacante chileno brilló simplemente con luz propia, pues abrió el marcador para su equipo en el triunfo por 2-0 contra la escuadra de Neymar, ratificando por qué la dirigencia del club se hizo con su pase para todo este 2026.

En dicho contexto, su anotación está dando mucho de qué hablar, pues el ex UC se ha convertido en un verdadero verdugo para los grandes de Brasil, y es que de los siete goles que registra en dichas tierras, cuatro fueron contra Santos, Palmeiras y Corinthians (doblete), estadísticas que le adjudicaron un sobrenombre de lujo.

✅️ Gol no Corinthians

✅️ Gol no Palmeiras

✅️ Gol no Santos



El nuevo apodo de Gonzalo Tapia en Brasil

Fue el reconocido medio TNT Sports Brasil el que no permitió que pasaran desapercibidos los números del delantero nacional contra estos equipos, y a través de su cuenta oficial de Instagram, le dedicó la notable chapa de "Gonzalo Tapia, Rei dos Clássicos", lo que en español se traduciría como "Rey de Clásicos".

La prensa brasileña se rinde a los pies de Gonzalo Tapia.

"¿Necesitas goles en Clásicos? Llama al 0800-Gonzalo Tapia. Es experto en anotar contra rivales. ¡El chileno ya ha marcado contra todos los rivales de Sao Paulo!", agregó la cadena deportiva en el post, confirmando que el delantero comienza a ganarse un importante espacio en su equipo y el fútbol brasileño.

