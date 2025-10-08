¡Polémica total! Duelo de Barcelona y Villarreal se jugará fuera de España

Finalmente, Alexis Sánchez se mantuvo en Europa y volvió al fútbol español para vestirse con la camiseta del Sevilla, equipo que tras tres encuentros disputados sólo ha ganado un partido y con esos tres puntos se ubica en el lugar 12 de la tabla de posiciones, por lo que la misión del delantero nacional es aportar con goles para salir de esta complicada situación.

El Niño Maravilla fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla, donde además se mostró que llevará el dorsal número 10 y se espera que vuelva a tener protagonismo en un equipo luego de lo que fue su pobre paso el Udinese, donde apenas pudo sumar algunos minutos el semestre pasado, alejado de su rendimiento regular.

En el último encuentro del cuadro sevillano, Alexis Sánchez saltó como titular para enfrentar al Barcelona, equipo con quien guarda una gran historia y un exitoso paso. En este encuentro, el Sevilla se quedó con la victoria tras un aplastante 4-1, donde el niño maravilla anotó el primero gol del encuentro desde los doce pasos.

Tras la fuerte derrota por 4-1 del Barcelona ante el Sevilla en la última fecha de la liga española, donde además Alexis Sánchez anotó el primer gol vía penal, ahora el cuadro culé deberá ser local ante el Girona, para luego enfocarse en la Champions League donde recibirán al Olimpiacos una semana antes del próximo superclásico ante el Real Madrid.

Pero ahora, el Barcelona encendió una gran polémica, ya que el próximo 20 de diciembre disputarán su duelo ante el Villarreal, pero lo harán fuera de España. En definitiva, el partido se jugará en Miami, donde La Liga defiende esta decisión para acercar el fútbol español a todo el mundo, mientras que los aficionados y socios del club criticaron con todo esta medida, alegando que están matando al fútbol.