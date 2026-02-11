Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Por: Catalina Martínez

Impacto causó la denuncia revelada por el diario La Segunda, en la cual su principal protagonista, Javiera Reyes, alcaldesa de la comuna de Lo Espejo, fue víctima de una estremecedora amenaza de sicariato

De acuerdo con el citado medio, la edil puso la denuncia ante la Fiscalía luego de que recibiera información de un plan en el que diversas bandas de narcotraficantes (operativas en la comuna) ofrecieron una recompensa de $100 millones de pesos por su vida.  

¿Cómo se desencadenó la situación?

Según trascendió, la aterradora amenaza sería una represalia directa a un operativo de recuperación de espacios públicos, en el cual se demolió la sede del Club Deportivo Varsovia. Al parecer, dicho lugar ya no respondía a actividades deportivas, sino que a funciones ilegales, afirmó la autoridad.

La gestión incluyó además el retiro de cámaras de seguridad en domicilios privados, sumado al cierre de los denominados “búnkers”, es decir, portones que fungían como puntos de venta de drogas.

Fue gracias al testimonio de vecinos de Lo Espejo, quienes habrían escuchado una conversación entre dos sujetos en la población José María Caro, que se logró detectar el macabro plan. 

Los testigos, consignó La Segunda, declararon que un hombre al que llaman “Diego” contó que “El Poroto”, el narco más temido del sector, junto a otros líderes criminales, reunió plata en efectivo para pagarle a un extranjero que se encargara del asesinato de la alcaldesa

Una amenaza real

Lo anterior podría haberse quedado como rumores de barrio, sin embargo, los antecedentes contenidos en el libelo judicial reveló que las amenazas contra Reyes eran reales. 

Según se informó, mientras caminaba cerca de un supermercado en Avenida Lo Ovalle el pasado viernes 30 de enero, la jefa comunal fue abordada por un desconocido, quien le habría advertido sobre el macabro plan que pretendía acabar con su vida. 

Y no solo eso, pues la autoridad ya cargaba con otra forma de amenaza: mensajes y ataques en redes sociales, desatados tras su decisión de negar la patente comercial a una botillería ligada al entorno del Club Deportivo Varsovia. 

Amenazas en medio de su embarazo 

Cabe destacar, que mientras enfrenta este delicado episodio, Javiera Reyes se encuentra en su octavo mes de embarazo. Pese a la gravedad de las amenazas, asegura que su estado le ha brindado fuerza ante la adversidad

Estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor”, expresó la alcaldesa de Lo Espejo, asegurando que su presente no es más que una prueba de lo “acertadas” que fueron sus medidas para contrarrestar el narcotráfico.

Desde ahora, la edil no camina sola. Cuenta con protección policial permanente para resguardar su vida y la de su familia. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando para poner nombre y apellido a quienes reunieron el dinero, en una trama que apunta a figuras del sector con un historial mediático por sus vínculos con la venta ilegal y el arriendo de locales a bandas delictivas

