Balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja

Balacera en La Florida

Por: Paula Osorio

Durante la madrugada del domingo, una joven de 19 años, embarazada de cuatro meses, fue herida de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza durante un violento ataque en La Florida. La principal sospechosa sería una familiar de su pareja, con quien mantenía conflictos previos.

Ataque a plena madrugada conmociona a vecinos

La tranquilidad de una vivienda en La Florida se vio interrumpida este domingo, cuando una joven embarazada fue alcanzada por una bala mientras descansaba junto a su pareja. El proyectil impactó directamente en su cabeza, dejándola en estado crítico y hospitalizada en el Sótero del Río, en Puente Alto.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el ataque ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana, cuando un vehículo se detuvo frente al domicilio y desde su interior comenzaron los disparos.

Carabineros confirma múltiples impactos de bala

Personal policial encontró en el lugar al menos nueve impactos balísticos en las paredes del inmueble, además de varias vainas servidas. La víctima, de 19 años y con cuatro meses de embarazo, fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde permanece con riesgo vital.

Las primeras indagaciones apuntan a que la presunta autora del ataque sería una prima de la pareja de la víctima, quien habría llegado al lugar acompañada de otros individuos.

Te puede interesar: Una bala le robó su futuro: Lo que se sabe de Cris, estudiante TENS asesinado por bandas rivales en La Pintana

Rencillas familiares detrás del violento episodio

Según los primeros reportes, la disputa tendría origen en conflictos familiares previos. Todo indicaría que la agresión iba dirigida hacia la pareja de la víctima, pero uno de los disparos terminó alcanzando a la joven, que nada tenía que ver con el conflicto.

Tras la llegada de personal policial y luego de confirmar el suceso, la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó a peritos especializados de Carabineros realizar los procedimientos de rigor, levantando evidencia y registrando el sitio del suceso para esclarecer las causas exactas del ataque.

Testimonio de Carabineros

El teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera de Carabineros, explicó a Meganoticias que “presuntamente la prima del denunciante, de la pareja en este caso de la víctima, llega y efectúa disparos al inmueble y uno de estos impactos ingresa al domicilio, impactando en la cabeza de la víctima”.

El funcionario añadió que la atacante “se movilizaba en un vehículo con otros antisociales, y sin haber mediado provocación alguna, llegó esta persona y efectuó de inmediato los disparos al domicilio”, para luego aparentemente huir de la comuna de La Florida.

Estado crítico y pronóstico reservado

Respecto a la condición de la joven, el mismo oficial detalló que “está en riesgo vital en el Hospital Sótero del Río. Los médicos están haciendo lo humanamente posible, pero preliminarmente señalan que la gravedad de las lesiones hace que no tenga un pronóstico muy alentador”.

Además, el teniente precisó que “la víctima no mantiene antecedentes policiales previos, aunque sí la pareja de la víctima mantiene algunos antecedentes previos”.

Te puede interesar: Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años

