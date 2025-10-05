Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años

Un caso que ha sorprendido a la comunidad escolar de San Antonio involucra a un profesor de Colegio Pedro de Valdivia, detenido por su vinculación con un robo sufrido por una de sus alumnas.

Según BioBioChile, la adolescente logró reconocer el vehículo involucrado después de que un hombre le sustrajera sus pertenencias mientras esperaba transporte hacia la comuna puerto.

El teniente Nicolás Bustos Barriga, oficial de servicio de la prefectura de San Antonio, explicó que la joven “se aprestaba a tomar locomoción en un paradero en dirección la comuna puerto”, momento en que un desconocido le pidió: “si le podía compartir conexión a internet”, a lo cual la estudiante accedió.

Acto seguido, el individuo “sustrae de forma violenta su equipo celular, asimismo documentación personal y dinero en efectivo que la adolescente mantenía para el transporte de locomoción colectiva”. Tras el ataque, el hombre subió a un automóvil cercano y la joven “se aferra a este vehículo, siendo arrastrada un par de metros”, logrando identificar al conductor: su profesor del Colegio Pedro de Valdivia de San Antonio.

La adolescente entregó estos datos a Carabineros, quienes lograron localizar y detener tanto al docente como al autor material del robo. En el vehículo se encontraron los documentos de la estudiante, y toda la evidencia fue remitida al Ministerio Público.

Ambos imputados quedaron en prisión preventiva, con un período de investigación de 60 días. El hecho ha generado gran revuelo en la comunidad educativa, dejando en evidencia la violencia en espacios públicos y la sorpresa por la participación del profesor en estos delitos.