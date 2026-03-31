“¡Insisto, yo te apoyo!”: Michelle Bachelet y la vez que Sebastián Piñera le tendió la mano sobre postulación a la ONU

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Por: Catalina Martínez

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Tras recibir una lapidaria negativa desde el Gobierno de José Antonio Kast, la expresidenta Michelle Bachelet continúa su contienda para llegar a la Secretaría General de la ONU. Bajo ese contexto, durante una reciente entrevista, la ex mandataria deslizó una crítica a los motivos de la actual administración y destapó un antiguo gesto que tuvo el fallecido jefe de Estado, Sebastián Piñera, con ella.

Durante un conversatorio de la Universidad de Valparaíso, donde profundizó en su postulación para liderar la organización internacional, Bachelet aprovechó de cuestionar las justificaciones que dio el Ejecutivo —quien argumentó un supuesto exceso de candidatos— para quitarle el respaldo. 

En este momento hay solo 4 candidatos, digo esto porque por ahí se ha dicho que hay una diversidad enorme de candidatos”, sentenció, según recogió La Cuarta. “La vez pasada eran 13 candidatos que fueron a estas conversaciones con los países", complementó. 

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El impulso de Piñera

Ante la fuertemente reprochada dada de espalda de Kast, Bachelet reveló un inédito episodio del pasado, cuando Sebastián Piñera ejercía como presidente y puso sobre la mesa una inesperada propuesta para ella. 

“Cuando yo estaba en Naciones Unidas, dirigiendo una agencia, vine a Chile. Trataba de ver a mi familia por Pascua, Año Nuevo. Cuando yo venía, el presidente Piñera siempre me invitaba a reunirse para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas”, comenzó diciendo, de acuerdo con el citado medio. 

Luego, reveló: “Estando yo ahí me dice: ‘Michelle, ¿no quiere ser la próxima Secretaria General de Naciones Unidas?’. Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije ‘no, de ninguna manera’. ‘No, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo’”.

Por otro lado, la ex presidenta recalcó que actualmente cuenta con el respaldo de los Gobiernos de México y Brasil, encabezados por Claudia Sheinbaum y Lula da Silva, a la vez que se encuentra a la espera de conseguir el apoyo de “otros países”. 

Al final, Michelle Bachelet cerró el tema con una frase llena de convicción: “Y vamos a seguir adelante, porque cualquiera que sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera mujer secretaria general”.

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