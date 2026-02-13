Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera

Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡Pisa fuerte en Europa! Felipe Loyola celebra su primer gol en el viejo continente
VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato

VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato
VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

¡Se le acaban las opciones! El drama que vive Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

¡Efecto Nicolás Massú! Chile es el segundo mejor país de sudamérica en la Copa Davis

¡PAREN TODO! Esteban Paredes sufre duro revés en su carrera como director técnico
Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 

Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo termina su travesía en el ATP 250 de Buenos Aires
¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

VIDEO | ¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

¡A ponerse a dieta! Revelan que refuerzo de Universidad de Chile llegó con sobrepeso

Las tensiones y críticas causadas por el reciente anuncio del Gobierno de Chile de mandar ayuda humanitaria para el pueblo cubano, continúan en ascenso. Se podría decir que la polémica y el debate político están que arden, y más ahora que un viejo episodio del segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera volvió a surgir. 

El Gobierno resolvió destinar un financiamiento de un millón de dólares que será administrado por Unicef para impulsar acciones relacionadas con el bienestar de niños y niñas, incluyendo apoyo médico y alimentario. Esta determinación se adopta en un escenario complejo para el territorio insular, que atraviesa serios problemas en materia económica y de suministro energético a causa del bloqueo de Estados Unidos

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha recalcado que los recursos no serán transferidos directamente a las autoridades de Cuba, sino que serán gestionados a través de entidades internacionales. Aun así, la decisión ha provocado críticas en sectores opositores, que han atribuido la iniciativa a intereses políticos y han solicitado al Gobierno aclarar los fundamentos de la determinación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

La vez que Chile brindó ayuda humanitaria a Venezuela 

Bajo ese escenario, diversas voces han traído a la memoria que, en febrero de 2019, cuando el fallecido ex presidente Piñera ejercía su segundo período presidencial, nuestro país también brindó humanitaria a Venezuela, en momentos en que esa nación enfrentaba una profunda crisis

Dicho aporte se tradujo en la entrega de suministros esenciales para la población venezolana. El cargamento incluyó productos para la alimentación y tratamientos médicos, con el objetivo de aliviar los efectos que la crisis económica y social provocaba en los habitantes del país caribeño. 

En contraste con el plan actual dirigido a Cuba, la operación impulsada en 2019 consideró un trabajo articulado con actores opositores al gobierno de Nicolás Maduro, encabezados en ese momento por Juan Guaidó, en el marco de una ofensiva coordinada con distintos países que buscaban facilitar el ingreso de asistencia internacional hacia Venezuela.

Ahora, el análisis en torno al respaldo humanitario destinado a la isla ha vuelto a poner sobre la mesa la evaluación de las distintas políticas de asistencia internacional que Chile ha impulsado durante los últimos años, reactivando comparaciones sobre sus alcances, enfoques y contextos políticos.

Te puede interesar: El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡Pisa fuerte en Europa! Felipe Loyola celebra su primer gol en el viejo continente
VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato

VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato
VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

¡Se le acaban las opciones! El drama que vive Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

¡Efecto Nicolás Massú! Chile es el segundo mejor país de sudamérica en la Copa Davis

¡PAREN TODO! Esteban Paredes sufre duro revés en su carrera como director técnico
Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 

Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo termina su travesía en el ATP 250 de Buenos Aires
¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

VIDEO | ¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

¡A ponerse a dieta! Revelan que refuerzo de Universidad de Chile llegó con sobrepeso
El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

Denuncia y polémica: Ex defensa albo destroza arbitraje tras derrota ante Colo Colo
Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca

Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca
¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile

¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile
Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla

Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla
¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo

¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo
¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?

¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?
¡Pidió paciencia a los hinchas! Meneghini se descarga ante “fantasma” que lo persigue tras irregular inicio en la U

¡Pidió paciencia a los hinchas! Meneghini se descarga ante “fantasma” que lo persigue tras irregular inicio en la U
¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba

¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba
VIDEO | ¡Bien acompañado! El tierno momento protagonizado por el presidente Boric en importante ceremonia

VIDEO | ¡Bien acompañado! El tierno momento protagonizado por el presidente Boric en importante ceremonia