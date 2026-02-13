Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera

Las tensiones y críticas causadas por el reciente anuncio del Gobierno de Chile de mandar ayuda humanitaria para el pueblo cubano, continúan en ascenso. Se podría decir que la polémica y el debate político están que arden, y más ahora que un viejo episodio del segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera volvió a surgir.

El Gobierno resolvió destinar un financiamiento de un millón de dólares que será administrado por Unicef para impulsar acciones relacionadas con el bienestar de niños y niñas, incluyendo apoyo médico y alimentario. Esta determinación se adopta en un escenario complejo para el territorio insular, que atraviesa serios problemas en materia económica y de suministro energético a causa del bloqueo de Estados Unidos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha recalcado que los recursos no serán transferidos directamente a las autoridades de Cuba, sino que serán gestionados a través de entidades internacionales. Aun así, la decisión ha provocado críticas en sectores opositores, que han atribuido la iniciativa a intereses políticos y han solicitado al Gobierno aclarar los fundamentos de la determinación.

La vez que Chile brindó ayuda humanitaria a Venezuela

Bajo ese escenario, diversas voces han traído a la memoria que, en febrero de 2019, cuando el fallecido ex presidente Piñera ejercía su segundo período presidencial, nuestro país también brindó humanitaria a Venezuela, en momentos en que esa nación enfrentaba una profunda crisis.

Dicho aporte se tradujo en la entrega de suministros esenciales para la población venezolana. El cargamento incluyó productos para la alimentación y tratamientos médicos, con el objetivo de aliviar los efectos que la crisis económica y social provocaba en los habitantes del país caribeño.

En contraste con el plan actual dirigido a Cuba, la operación impulsada en 2019 consideró un trabajo articulado con actores opositores al gobierno de Nicolás Maduro, encabezados en ese momento por Juan Guaidó, en el marco de una ofensiva coordinada con distintos países que buscaban facilitar el ingreso de asistencia internacional hacia Venezuela.

Ahora, el análisis en torno al respaldo humanitario destinado a la isla ha vuelto a poner sobre la mesa la evaluación de las distintas políticas de asistencia internacional que Chile ha impulsado durante los últimos años, reactivando comparaciones sobre sus alcances, enfoques y contextos políticos.

