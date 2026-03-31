ÚLTIMO MINUTO | Autor de “masacre de Calama” quedará tras las rejas mientras se desarrolla la investigación

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Por: Catalina Martínez

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Hernán Meneses —artífice del fatal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que dejó a una inspectora fallecida y cuatro lesionados— pasará a estar tras las rejas, luego de que el Juzgado de Garantía de la comuna ordenara la prisión preventiva en su contra durante la jornada de este martes. 

Recordemos que fue el pasado viernes 27 de marzo cuando el joven de 18 años sembró el terror en el recinto educacional. Armado con un inquietante arsenal que incluía, entre otros elementos, armas blancas y acelerante, Meneses asesinó a una inspectora. Y no solo eso, sino que también dejó heridos a tres alumnos y otra funcionaria del instituto. 

Más tarde, 24 Horas reveló un video que mostró el momento en que otros estudiantes lograron derribar y reducir al hoy imputado, quien fue detenido por Carabineros y posteriormente llevado a una comisaría.

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Junto con la tenencia de armas blancas, el joven fue formalizado por homicidio calificado consumado y cuatro homicidios calificados frustrados. Finalmente, el tribunal dictaminó que la investigación del violento caso que conmocionó a Calama tendrá una duración de 180 días

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