¡Cambios importantes!: Así funcionará el Metro de Santiago debido al concierto de Linkin Park en Chile

Así funcionará el Metro de Santiago debido al concierto de Linkin Park

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada
Los millones que ganó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia
Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla

Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."
La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U

¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡No solo Vidal!: Figura de Colo Colo pone en duda su continuidad con feroz descargo público
Los requisitos para cobrar el Bono de Protección

¡Tome nota!: Los requisitos para cobrar el Bono de Protección 2025 para dueñas de casa
La decisión del Hospital El Pino tras denuncia a director por acoso sexual y hostigamiento

En plena investigación: La decisión del Hospital El Pino tras denuncia a director por acoso sexual y hostigamiento
Detienen a adolescente acusada de asesinar a su madre en Puerto Varas

Tras dos días prófuga: Detienen a adolescente acusada de asesinar a su madre en Puerto Varas
Hallan cuerpo de adulto mayor descuartizado en Coquimbo

Lo encontró su hijo: Macabro motivo tras hallazgo del cadáver de un adulto mayor descuartizado en Coquimbo
McDonald's de República en la mira tras muerte de Hilda Leiva

Luego de fuerte protesta ¿Qué pasará con local de McDonald's tras muerte de Hilda Leiva?

Este domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el tan esperado concierto de Linkin Park en nuestro país, y es por ello que Metro de Santiago ya anunció en sus canales oficiales importantes cambios en su funcionamiento para esta jornada, esto con el fin de ayudar a los asistentes al evento en el Estadio Nacional.

Efectivamente, la banda liderada por la vocalista Emily Armstrong vuelve a Chile por tercera vez en su historia en el marco de su exitosa gira por el mundo titulada From Zero World Tour, la cual ha significado el regreso de los norteamericanos a los escenarios luego de siete años, generando gran expectación.

En dicho contexto, se espera que acudan más de 60 mil fanáticos al recinto de Ñuñoa para el concierto que verá su inicio a las 21:00 horas, y considerando este importante flujo de personas, Metro de Santiago confirmó que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán hasta las 00:30 horas del lunes, pensando en el regreso a sus hogares.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Qué estaciones extenderán su horario?

Además, en dicho comunicado, la empresa especificó que dichos puntos presentarán accesos diferenciados para ingreso y salida, donde cabe recalcar que particularmente las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa solo estarán habilitadas para su ingreso mediante las puertas de la Línea 6.

A continuación, revisa las estaciones que extenderán su horario por el concierto de Linkin Park:

LÍNEA 3:

-Plaza Quilicura
-Conchalí
-Hospitales
-Universidad de Chile
-Irarrázaval
-Ñuñoa
-Plaza Egaña

LÍNEA 6:

-Cerrillos
-Franklin
-Ñuble
-Ñuñoa
-Inés de Suárez
-Los Leones

Te puede interesar: En plena investigación: La decisión del Hospital El Pino tras denuncia a director por acoso sexual y hostigamiento

NOTAS DESTACADAS

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada
Los millones que ganó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia
Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla

Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."
La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U

¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡No solo Vidal!: Figura de Colo Colo pone en duda su continuidad con feroz descargo público
Los requisitos para cobrar el Bono de Protección

¡Tome nota!: Los requisitos para cobrar el Bono de Protección 2025 para dueñas de casa
La decisión del Hospital El Pino tras denuncia a director por acoso sexual y hostigamiento

En plena investigación: La decisión del Hospital El Pino tras denuncia a director por acoso sexual y hostigamiento
Detienen a adolescente acusada de asesinar a su madre en Puerto Varas

Tras dos días prófuga: Detienen a adolescente acusada de asesinar a su madre en Puerto Varas
Hallan cuerpo de adulto mayor descuartizado en Coquimbo

Lo encontró su hijo: Macabro motivo tras hallazgo del cadáver de un adulto mayor descuartizado en Coquimbo
McDonald's de República en la mira tras muerte de Hilda Leiva

Luego de fuerte protesta ¿Qué pasará con local de McDonald's tras muerte de Hilda Leiva?
Kaiser lanzó comentarios sin filtro contra presidente Boric

¡Estaba con el micrófono abierto! Johannes Kaiser lanzó comentarios sin filtro contra presidente Boric
Candidato a senador recibió trolleo tras intento de burla a Jara

¡Le salió el tiro por la culata! Candidato a senador recibió feroz trolleo tras intento de burla a Jeannette Jara
Hermana de Krishna reveló estrategia de Guatón Beltrán

Hermana de Krishna reveló su estrategia ¿Cómo atraía el Guatón Beltrán a mujeres jóvenes?
HMN reveló detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme

¡Con eso sí que no! Harold Mayne-Nicholls reveló el feo detonante tras su pelea a combos con Antonio Neme
Protestas marcaron el desalojo de toma en Placilla

¡120 familias abandonaron el terreno! Así fue el caótico desalojo de la toma Unión Sin Fronteras en Placilla
U de Chile Lanús.

Todo definido: la formación de U de Chile para jugar con Lanús en semis de Copa Sudamericana
Piero Maza recibe críticas en Argentina.

¿Lo sufrieron? En Argentina no quieren ver dirigir más a Piero Maza tras eliminación de Racing
cristóbal campos retorna al profesionalismo.

Ejemplo de superación: Cristóbal Campos vuelve al profesionalismo y tiene nuevo club
Colo Colo tiene DT para la proyección.

Retorno a casa: histórico jugador de Colo Colo vuelve para ser entrenador en el club
Damián Pizarro suma críticas en Francia.

No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro