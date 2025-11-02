¡Cambios importantes!: Así funcionará el Metro de Santiago debido al concierto de Linkin Park en Chile

Este domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el tan esperado concierto de Linkin Park en nuestro país, y es por ello que Metro de Santiago ya anunció en sus canales oficiales importantes cambios en su funcionamiento para esta jornada, esto con el fin de ayudar a los asistentes al evento en el Estadio Nacional.

Efectivamente, la banda liderada por la vocalista Emily Armstrong vuelve a Chile por tercera vez en su historia en el marco de su exitosa gira por el mundo titulada From Zero World Tour, la cual ha significado el regreso de los norteamericanos a los escenarios luego de siete años, generando gran expectación.

En dicho contexto, se espera que acudan más de 60 mil fanáticos al recinto de Ñuñoa para el concierto que verá su inicio a las 21:00 horas, y considerando este importante flujo de personas, Metro de Santiago confirmó que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán hasta las 00:30 horas del lunes, pensando en el regreso a sus hogares.

¿Qué estaciones extenderán su horario?

Además, en dicho comunicado, la empresa especificó que dichos puntos presentarán accesos diferenciados para ingreso y salida, donde cabe recalcar que particularmente las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa solo estarán habilitadas para su ingreso mediante las puertas de la Línea 6.

A continuación, revisa las estaciones que extenderán su horario por el concierto de Linkin Park:

LÍNEA 3:

-Plaza Quilicura

-Conchalí

-Hospitales

-Universidad de Chile

-Irarrázaval

-Ñuñoa

-Plaza Egaña

LÍNEA 6:

-Cerrillos

-Franklin

-Ñuble

-Ñuñoa

-Inés de Suárez

-Los Leones

🚨 ¡Recuerda! Mañana extenderemos nuestro horario hasta las 00:30 hrs en algunas estaciones de #L6 y #L3. Planifica tu regreso desde el Estadio Nacional y revisa aquí los accesos 👇 pic.twitter.com/KjhMLG6ymD — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 1, 2025

