En plena investigación: La decisión del Hospital El Pino tras denuncia a director por acoso sexual y hostigamiento

Por: Kevin Vejar

Luego de conocerse las graves denuncias por acoso sexual y hostigamiento que enfrenta el director del Hospital El Pino, Edgardo Villavicencio, también salió a la luz la radical decisión del recinto hospitalario en San Bernardo, donde optaron por suspenderlo de sus funciones mientras se desarrolla la investigación interna.

Efectivamente, fue Nora Gálvez, directora subrogante del centro asistencial, quien en diálogo con T13 confirmó la medida: "Existe un proceso investigativo en curso, por lo que se aplicó el protocolo vigente, incluyéndose plena reserva a modo de garantizar el éxito y la transparencia de esta investigación".

Las dos acusaciones

Según lo publicado por el citado medio, la primera denuncia contra Villavicencio apunta a un episodio ocurrido en el 2024, cuando una enfermera comenzó a recibir mensajes totalmente inapropiados por parte del director del establecimiento, mientras esta desempeñaba su labor de manera telemática.

"Me habló un día en la noche y me pidió fotografías porque tenía frío, como para subir el calor del turno. Comenzó a preguntarme qué tipo de hombre me gustaba, si era asidua a hacer o no un trío. Él tenía una impresión de mí como de nivel, hizo hasta como un diagnóstico psiquiátrico llamándome ninfómana", reveló la funcionaria.

Pero eso no es todo, pues la mujer aseguró que, cuando expuso la situación al hospital, este hizo caso omiso e incluso ejerció hostigamientos contra ella, situación que terminó con su destitución en abril de este año, además de irreversibles consecuencias a nivel familiar: "El daño más grande que se me causó fue la pérdida de mi pareja, que es el padre de mi hijo".

Y si eso no era suficiente, finalmente llegó una segunda denuncia contra Villavicencio, pero en esta ocasión terminó siendo suspendido de su cargo como director del Hospital El Pino. Cabe mencionar que el hombre fue contactado por T13, pero afirmó no poder referirse al caso mientras perdure la investigación.

¿Un modus operandi?

"En las dos denuncias hay un factor común que son mensajes de WhatsApp, pero también hay que considerar que aquí hay una relación de poder, porque en ambos casos él era el jefe de ambas funcionarias", detalló Marjorie Del Pino Díaz, presidenta del gremio de enfermeros del recinto hospitalario.

