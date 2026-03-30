VIDEO | La expulsión de Darío Osorio al minuto 30 de partido: la lluvia de críticas fue inevitable

Darío Osorio expulsión en La Roja.

Por: Fabián Marambio

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Darío Osorio está llamado a ser quien comande el futuro de La Roja, más aún con el gran nivel que ha mostrado constantemente en el Midtjylland. Sin embargo, cada vez que juega con Chile se llena de críticas por su bajo nivel y ahora sumó otro partido para el olvido, siendo expulsado antes del minuto 30 de partido.

El canterano de U de Chile fue sancionado con doble cartulina amarilla, aunque la segunda de ellas fue más que dudosa. Si bien es cierto que parecía una acción de juego, el delantero perdió el balón en la mitad de cancha y cometió la infantil infracción, todo esto aún sabiendo que ya estaba amonestado.

Darío Osorio se llena de críticas

Fue justamente eso último lo que destacó Cristián Alfaro, periodista de ESPN que analizó la expulsión. “Lo reprochable es que ya estaba amonestado y toma al rival del hombro cortando una acción de ataque. Una pena, había mostrado unos buenos primeros minutos con remates de afuera”, señaló.

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Para ser justos, Nueva Zelanda ya se estaba mostrando considerablemente mejor que Chile antes de la expulsión de Osorio, pero no cabe dudas de que fue un punto de inflexión para los cuatro goles que terminaron recibiendo los pupilos de Nicolás Córdova tras la salida del atacante.

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La seguidilla de malos partidos que ha sumado Darío Osorio con la camiseta de La Roja tiene a más de alguno decepcionado por las altas expectativas que hay en él. Ahora la misión para el delantero de 22 años es seguir trabajando en su club para dar un salto que le ayude a potenciar su situación en la Selección.

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