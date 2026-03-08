"Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo

Afirman que Maximiliano Romero terminó de hundir a Javier Correa en Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Luego de una dura derrota en el Superclásico ante la U, Colo Colo supo reponerse y superó por la cuenta mínima a Audax Italiano, pero mientras los albos celebran como nuevos líderes de la Liga de Primera, Javier Correa continúa sin levantar su rendimiento e incluso aseguran que ya le quitaron su lugar en el equipo.

Así es, por la sexta fecha del torneo, el Cacique se hizo fuerte en el estadio Bicentenario de La Florida y venció al cuadro 'itálico' con un solitario gol de Maximiliano Romero, y precisamente el alza del nuevo artillero colocolino es lo que hace aún más notorio el mal presente de Correa, que ya perdió su titularidad.

En ese contexto, fue el periodista Rodrigo Herrera quien, en diálogo con Bolavip, ironizó por aquella comentada ocasión en la que el ex Estudiantes de La Plata desafió a sus críticos: "Correa hoy día que mande a callar a los amigos de la banca porque no hizo nada en un partido donde Colo Colo lo sacó rapidito".

Pero eso no es todo, pues el comunicador puso fin a la supuesta disputa que se daría en el centro del ataque esta temporada, afirmando que Maximiliano Romero ya le ganó la pulseada y es la nueva prioridad del entrenador Fernando Ortiz como '9': "A Javier Correa se le apareció marzo y se llama Romero".

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Cabe mencionar que el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera 2026 será frente a Huachipato como local, encuentro programado para el lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas, donde el conjunto 'popular' intentará mantenerse firme como líder en solitario de la tabla de posiciones.

