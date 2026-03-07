¿Merecido lugar?: La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

Por: Kevin Vejar

Sin duda alguna, La Roja campeona de la Copa América 2015 y 2016 representa la época más exitosa en los libros del fútbol chileno, y la mayor prueba de ello es la reciente e inesperada aparición de aquel combinado nacional en un prestigioso ranking mundial que reúne los mejores equipos en la historia del fútbol.

Efectivamente, en un meticuloso listado elaborado con pinzas, la revista británica FourFourTwo decidió incluir al grupo liderado por Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez entre un total de 50 planteles que marcaron época por diferentes aspectos, que van desde el estilo de juego a su impacto en este deporte.

Para sorpresa de nadie, en lo más alto de la clasificación asoma Brasil, gracias a su selección que levantó el título del Mundial de 1970 en México. El segundo puesto se lo adjudica el poderoso AC Milan que dominó Europa entre 1987 y 1991, mientras que el podio lo completa el FC Barcelona de Pep Guardiola (2008-2011).

¿Y dónde aparece La Roja? Pues aquella Selección Chilena que consiguió el primer trofeo de su historia en 2015 con la obtención de la Copa América, además de alzarse como flamante campeón de su edición Centenario en 2016, aparece en el puesto 46 del mencionado ranking, donde también le dedicaron un curioso mensaje.

FourFourTwo destaca a La Roja por retirar a Lionel Messi

"Deben haber sido especiales: son el único equipo que alguna vez hizo que Lionel Messi cuestionara su lugar en el juego, con el GOAT retirándose en la angustia de esa segunda decepción final", publicó la revista FourFourTwo, desatando la molestia de más de un fanático al otro lado de la cordillera.

FourFourTwo ubica a Chile entre los mejores equipos de la historia.

A continuación, revisa el ranking completo:

  1. Brasil (1970)
  2. Milan (1987-1991)
  3. Barcelona (2008-2011)
  4. Ajax (1965-1973)
  5. España (2007-2012)
  6. Real Madrid (1955-1960)
  7. Liverpool (1975-1984)
  8. Inter de Milán (1962-1967)
  9. Benfica (1959-1968)
  10. Santos (1955-1968)
  11. Hungría (1950-1956)
  12. Bayern Múnich (1967-1976)
  13. Países Bajos (1974-1978)
  14. Manchester City (2017-2024)
  15. Celtic (1965-1974)
  16. Milan (2004-2007)
  17. Independiente (1971-1975)
  18. Juventus (1980-1986)
  19. Dynamo Kiev (1985-1987)
  20. Barcelona (1988-1994)
  21. Liverpool (2018-2021)
  22. Brasil (2002-2004)
  23. Alemania Occidental (1970-1976)
  24. Francia (1996-2000)
  25. Manchester United (1995-2001)
  26. Boca Juniors (1998-2004)
  27. Torino (1945-1949)
  28. Borussia Monchengladbach (1970-1979)
  29. Nottingham Forest (1977-1980)
  30. Austria (1930-1936)
  31. Arsenal (2001-2004)
  32. Juventus (1994-1998)
  33. Francia (1982-1986)
  34. River Plate (1941-1947)
  35. Manchester United (1965-1968)
  36. Feyenoord (1968-1971)
  37. Brasil (1982)
  38. Budapest Honved (1950-1955)
  39. Ajax (1992-1996)
  40. Arsenal (1930-1935)
  41. Leeds United (1968-1975)
  42. Steaua Bucarest (1984-1989)
  43. Tottenham Hotspur (1960-1962)
  44. Hamburgo (1977-1983)
  45. Chelsea (2004-2006)
  46. CHILE (2014-2016)
  47. Wolverhampton Wanderers (1953-1960)
  48. Real Madrid (2000-2002)
  49. Inglaterra (1966)
  50. Leicester City (2015-2016)

