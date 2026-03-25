¿Está todo listo? Aníbal Mosa destapa profundas novedades del nuevo Estadio Monumental de Colo Colo

Aníbal Mosa entrega novedades del nuevo Estadio Monumental.

Por: Fabián Marambio

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Colo Colo está viviendo un muy buen año 2026, siendo puntero en Liga de Primera, en su grupo de Copa de la Liga y cada vez jugando mejor de la mano de Fernando Ortiz. Ahora los albos quieren seguir festejando fuera de la cancha con el proyecto del nuevo Estadio Monumental, y fue Aníbal Mosa quien reveló la información.

Después de derrotar a Deportes Concepción, el mandamás de los albos se refirió a las novedades que hay respecto al tema que tiene a todos los hinchas ilusionados. “Esperamos tenerle noticias positivas a todos los colocolinos”, señaló el presidente albo.

Colo Colo avanza en la remodelación de su estadio

En ese sentido, el empresario que lidera Blanco y Negro también afirmó que “esperamos que sí (tener avances), estamos trabajando silenciosamente. Mañana (hoy) en el directorio que vamos a tener esperamos mostrar alguna novedad con respecto a la empresa del naming rights“.

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De momento no se tiene confirmada la empresa que apoyará la remodelación del nuevo Estadio Monumental, pero las especulaciones han estado a la orden del día y, en ese sentido, el nombre de Red Bull ha tomado mucha fuerza durante los últimos días para ser quien lidere el proyecto.

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Así las cosas, los albos avanzan cada vez más para la esperada remodelación de su estadio, que contempla mejoras en muchos sentidos para solucionar muchos problemas que sufren los hinchas cada vez que asisten a Macul.

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