¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena

arturo vidal recibe millonaria demanda

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Si bien siempre tiene alguna cosa que comentar, en el último tiempo Arturo Vidal no había estado envuelto en alguna polémica fuera de lo futbolístico, teniendo en cuenta que hace poco hubo Superclásico donde Colo Colo consiguió una importante victoria. Pero ahora el King es noticia nuevamente por un nuevo problema con la justicia.

El actual jugador albo fue demandado por estafa y apropiación por la productora nacional Pixihouse, debido a un documental que finalmente nunca se concretó. La acción judicial fue ingresada al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde acusan una inversión de 96 mil dólares, es decir más de 93 millones de pesos, donde señalan que el King y su equipo retrasaron todo imponiendo nuevas condiciones y solicitando más dinero.

NOTAS DESTACADAS

Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias
Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares