¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Si bien siempre tiene alguna cosa que comentar, en el último tiempo Arturo Vidal no había estado envuelto en alguna polémica fuera de lo futbolístico, teniendo en cuenta que hace poco hubo Superclásico donde Colo Colo consiguió una importante victoria. Pero ahora el King es noticia nuevamente por un nuevo problema con la justicia.

El actual jugador albo fue demandado por estafa y apropiación por la productora nacional Pixihouse, debido a un documental que finalmente nunca se concretó. La acción judicial fue ingresada al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde acusan una inversión de 96 mil dólares, es decir más de 93 millones de pesos, donde señalan que el King y su equipo retrasaron todo imponiendo nuevas condiciones y solicitando más dinero.