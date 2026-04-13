¡Le quedan dos balas! Las opciones de La Roja para clasificar al Mundial sub-17

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente se está disputando el Sudamericano sub-17 en Paraguay, donde La Roja está participando con el objetivo de conseguir un cupo al próximo Mundial de la categoría el cuál se disputará nuevamente en Qatar debido a los convenios de la FIFA.

En esta oportunidad, la selección chilena quedó en el Grupo A, siendo emparejada junto a Ecuador, Colombia, Uruguay y la anfitriona Paraguay, donde tras una intensa primera fase, terminó en el cuarto lugar de su grupo.

Con estos resultados, si bien La Roja no clasificó de forma directa a la próxima Copa del Mundo de la categoría, aún tiene dos oportunidades para obtener boletos rumbo a Qatar, los cuáles se definirán en dos partidos claves.

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Con la finalización de la fase de grupos del Sudamericano sub-17, La Roja terminó en el cuarto lugar del Grupo A, por lo que ahora tendrá que buscar su clasificación al Mundial de la categoría en dos encuentros muy importantes.

Las opciones para ir al Mundial

La primera de las oportunidades de sacar un boleto a Qatar será en el duelo de playoffs ante Bolivia el próximo miércoles a las 19:00 horas, ya que los altiplánicos quedaron en el tercer puesto del Grupo B. En caso de perder este encuentro, la selección chilena tiene otra oportunidad, ya que se enfrentará al perdedor de la otra llave que puede ser Uruguay o Venezuela.

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