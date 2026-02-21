¿La solución a todo?: La gran sorpresa que prepara la U para enfrentar a Deportes Limache

La gran sorpresa que prepara la U para tumbar a Deportes Limache

Por: Kevin Vejar

Quedan tan solo eras para el atractivo encuentro entre Universidad de Chile y Deportes Limache, y mientras los fanáticos azules exigen al equipo comenzar a sumar de a tres, el técnico Francisco Meneghini prepara una impensada sorpresa en la U para hacer frente al cada vez más respetado 'Tomate Mecánico'.

Como bien es sabido, el 'Romántico Viajero' atraviesa un complejo arranque en la Liga de Primera 2026, donde luego de tres jornadas, han conseguido tan solo dos empates y una derrota, lo que se traduce en un total de 2 unidades de 9 posibles, por lo que el DT laico prepara un importante cambio en su pizarrón.

Resulta que luego de superar su recuperación por una intervención quirúrgica, Marcelo Díaz volverá por fin a las citaciones, y considerando la crítica situación del equipo, pese a que recién estará de regreso en el banco de suplentes, todo apunta a que el estratega hará ingresar sí o sí al capitán universitario contra los limachinos.

Además, 'Carepato' no es la única variante que llama la atención entre los 20 convocados, y es que luego de estar dos fechas suspendido por la tarjeta roja que recibió en la primera fecha contra Audax Italiano, Felipe Salomoni por fin vuelve a ser opción en la U, e incluso asoma como titular para este domingo.

La formación de la U para el duelo ante Limache

De no haber sorpresas, la formación de Universidad de Chile contra Limache será: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Lucas Assadi en el mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en ataque.

