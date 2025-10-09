Milei de perro y Netanyahu como Chucky: Artista chileno remeció museo de Madrid con provocadora obra

Un artista chileno llevó a cabo una inusual performance en el Museo de Cera de Madrid, donde incorporó una figura de Benjamín Netanyahu representado como el temido personaje Chucky. Junto a él, colocó un perro faldero con el rostro del mandatario argentino Javier Milei, situando ambas piezas junto a la escultura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El responsable de la intervención es el artista visual Nicolás Miranda, quien a través de su cuenta de Instagram explicó que transformó la recreación del Despacho Oval en lo que denominó un “retablo de la ultraderecha”.

En convertación con EFE, Miranda explicó: "Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo, y mezclarlas con situaciones a nivel global, como es el genocidio en Gaza".

La intervención, titulada Child’s Play (Juego de niños), tuvo una duración aproximada de treinta minutos. Miranda ingresó al museo junto a un pequeño grupo, portando las esculturas ocultas en mochilas y bolsos. Una vez dentro, las colocó en la réplica del Despacho Oval ya instalada en el recinto y, tras tomar algunas fotografías, retiró las piezas y se las llevó.

La obra presenta a Trump y Melania flanqueando a Netanyahu, caracterizado como Chucky, sentado en el sillón presidencial. A su lado se encuentra un perro que representa a Javier Milei, ladrando frente al mandatario estadounidense, mientras que tres ratas personifican a figuras políticas españolas: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad; y Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox.

La intervención se llevó a cabo sin el conocimiento del museo, que, según medios locales, se ha desligado por completo del incidente. Aun así, Miranda aseguró que llevar a cabo la acción fue “re fácil”. "Fuimos varias veces en el último año, ubicamos las cámaras, esperamos momentos con menos gente y trabajamos en la logística para meter las figuras", contó el artista chileno.