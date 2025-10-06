¡Con ácidos palos a la era Trump! Así fue el histórico Tiny Desk de 31 Minutos en Estados Unidos

Esta semana comenzó con una sorpresa que dejó a los chilenos con el pecho hinchado de orgullo y los ojos llenos de lágrimas por la emoción: 31 Minutos debutó en Tiny Desk, la célebre serie de conciertos de la National Public Radio (NPR). Con siete temas interpretados en vivo, el grupo combinó humor y crítica social, aludiendo a la campaña antiinmigrante que golpea a los latinos en Estados Unidos.

La cuestión migratoria fue uno de los hilos que guiaron la performance, grabada el mes pasado en los estudios de NPR en Washington. Desde el inicio, la pantalla dejó ver con claridad la postura crítica del espectáculo.

“Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 Minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”, partió diciendo con humor el conductor del noticiero infantil al inicio de la sesión. “Así que me apuro en presentar a los latinos, urbanos, emergentes, hip, hop, hermanos brothers, que Bailan sin César”, añadió Triviño.

La crítica se intercaló con momentos de humor visual, donde un cocodrilo de gorro rojo y melena rubia hizo breves apariciones a lo largo de la sesión, recordando al movimiento “MAGA”. “Es sólo un amable señor que se quiere asegurar que volvamos sanos y salvos a casa”, afirmó Juan Carlos Bodoque con su particular ironía.

“Pero no te preocupes: ante cualquier dificultad, llamo a mi abogado”, advirtió el conejo rojo, justo antes de que se escuchara Objeción Denegada, que a su vez tuvo una introducción de la serie Better Call Saul.

“Alza la mano si se te venció la (visa) Waiver / Alza la mano si tu eres ilegal”, cantó el títere Juan Pablo Sopa con motivo del show en ‘Tiny Desk’, que este mes dedica el ciclo “El Tiny” para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Ya para el final de la fantástica presentación, el cocodrilo de jockey volvió a aparecer. Frente a eso, Tulio cerró el show diciendo: “Eso ha sido 31 Minutos. “Fue un placer, un honor, y…¡ya nos vamos al avión!”.