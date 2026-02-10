Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

Por: Catalina Martínez

Martín Arrau, quien asumirá como ministro de Obras Públicas, salió a responder a las críticas del presidente Gabriel Boric al discurso del recientemente electo como Jefe de Estado, José Antonio Kast, sobre la llamada “batalla cultural”. Según planteó, su mirada está más puesta en la gestión y en el trabajo cotidiano del Estado que en ese tipo de debates.

Fue en medio de la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados cuando el mandatario tomó la palabra y dejó planteada su posición, afirmando: “Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”.

Con tono de advertencia, el actual mandatario fue más allá y sostuvo que estas corrientes “no buscan la justicia” y que terminan abriendo brechas y erosionando la fortaleza democrática.

La respuesta de Arrau a Boric 

Ante eso, la réplica no tardó en llegar. Arrau defendió la mirada del próximo gobierno y tomó la palabra. “También es una batalla cultural estar trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina”, aseguró, destacando el trabajo en regiones y el contacto con vecinos, según consignó ADN Radio.

Desde la obra pública aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad, de llegar a la hora y hacer la pega como corresponde”, sentenció el futuro ministro, marcando uno de los primeros enfrentamientos públicos entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo, en el contexto del proceso de transición.

