¡Tras horror en Avellaneda! La feroz parada de carro de Karen Doggenweiler a embajador de Chile en Argentina

Argentina

Por: Catalina Martínez

Este jueves, durante la transmisión de Mucho Gusto, Karen Doggenweiler protagonizó un tenso momento. Todo ocurrió en medio de un contacto en vivo con José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina.

El exministro habló con el matinal de Mega sobre la feroz pelea que se armó en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. La violencia llegó a tal nivel, que el duelo terminó siendo suspendido por los disturbios entre los hinchas.

“Los heridos han ido saliendo del hospital, quedan dos personas que fueron operadas con neurocirugía y van a tener un proceso de convalecencia más bien largo”, detalló la autoridad desde el otro lado de la cordillera.

Además, detalló que los menores de edad que habían quedado bajo custodia de la policía argentina fueron liberados horas más tarde y que “las personas mayores van a ser interrogadas mañana por el fiscal. Él tendrá que decidir si salen en libertad”.

En medio de la entrevista, Doggenweiler interpeló directamente al exministro, llamándolo a condenar los incidentes en el estadio Libertadores de América. Asimismo, lo presionó para que opinara sobre la actuación de la policía, criticada por detener únicamente a barristas de Universidad de Chile, sin aplicar el mismo criterio a los hinchas argentinos.

“Cuando se producen estos tipos de enfrentamientos, en general, creo que no es conveniente emitir juicios apresurados, si se hizo bien o mal. Gracias a Dios no hubo muertos", respondió Viera-Gallo.

Tensión en vivo

Frente a la explicación de la autoridad, Doggenweiler no se quedó callada y lo paró en seco. “Hay personas que en estos momentos están luchando por su vida, hay dos heridos muy graves (...) Perdóneme, pero creo que las imágenes son brutales, y tengo todo el derecho a preguntarle por el actuar policial, y usted tiene el derecho a responder lo que quiera", sentenció la comunicadora.

Si me permite, usted me está preguntando a mí, no está respondiéndose a sí misma. Le pediría que me permita responder... no es conveniente de mi parte emitir juicios apresurados", respondió el embajador de Chile en Argentina.

En ese tenso ida y vuelta, el exministro precisó que, aunque condena la violencia, venga de donde venga, no tiene la facultad de actuar por sí solo frente a un posible reclamo por lo sucedido. El momento culminó de manera abrupta: al recibir otra pregunta, el embajador puso fin al diálogo con un tajante “hasta aquí llegamos”. Acto seguido, se retiró del plano tras quitarse el audífono.

