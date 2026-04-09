¡Chilenos al Mundial! Árbitros nacionales son designados para el Mundial 2026

El Mundial 2026 que se disputará en el norte de nuestro continente está cada vez más cerca, donde sus sedes Estados Unidos, México y Canadá ya están listas para recibir a todos los participantes y los fanáticos que serán parte de esta gran fiesta del fútbol.

Como ya es casi una tónica en los últimos años, La Roja no participará nuevamente de esta cita mundialista, esto ya que en las últimas clasificatorias quedamos en el último lugar de la tabla de posiciones, mostrando la peor versión de la selección nacional.

Por otro lado, el Mundial 2026 está envuelto en grandes polémicas, primero por los altos precios de las entradas, de las cuáles se han vendido muy pocas. Además, se suma la fuerte tensión internacional que mantiene actualmente Estados Unidos, con uno de los países participantes, Irán.

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Ya falta muy poco para que comience el Mundial 2026, donde pese a toda la polémica que rodea a la cita mundialista, estaría todo listo para la edición de este año. Cabe señalar que en el repechaje se dieron algunas sorpresas, como la eliminación de Italia, Polonia y la misma Bolivia.

Representación nacional en el Mundial

Si bien la selección chilena no será parte nuevamente de la cita mundialista de este año, sí habrán representantes nacionales en él, los cuáles impartirán justicia dentro de la cancha. Hace poco se confirmó que cuatro árbitros nacionales estarán presentes en el norte del continente, estos son los casos de Cristián Garay como juez central, José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, junto a Juan Lara en el VAR.

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