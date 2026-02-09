¡"Estaba en el peak de mi carrera"! Árbitro nacional es jubilado por la ANFP

El fútbol nacional tiene muchas críticas, de las cuales la gran mayoría van dirigidas a la ANFP, donde este año se espera que varias de esas críticas puedan irse resolviendo, es aquí donde entra la competencia durante todo el año con el nuevo torneo de la Copa de la Liga, para que así la temporada no tenga tanto tiempo muerto.

Pero otro de los aspectos que es bastante criticado en nuestro país es el arbitraje nacional. Con la llegada del VAR se supone que esto debería arreglarse en gran medida, pero muchas veces, los jueces centrales o sus ayudantes llegan a ser los protagonistas del los partidos con jugadas que son muy interpretativas y dudosas.

Pese a esto, al menos en el nuevo inicio del torneo donde el día de hoy se termina de disputar la segunda fecha con el encuentro entre Unión La Calera y Cobresal, el arbitraje nacional ha actuado de buena manera y por el momento la ANFP está satisfecha con el desarrollo del torneo, donde la única excepción sería lo sucedido en la primera fecha en el duelo de Universidad de Chile y Audax Italiano.

El día de hoy culmina la segunda fecha del Campeonato Nacional con el duelo entre Unión La Calera y Cobresal, es aquí donde por el momento el arbitraje nacional no ha tenido grandes polémicas, más allá de por ejemplo este fin de semana el primer gol de Colo Colo, pero que puede tener varias interpretaciones.

Lo jubiló la ANFP

Uno de los jueces arbitrales que ya son un clásico en nuestro fútbol es Felipe González, quien actualmente está desvinculado de la ANFP por una sorprendente razón. El colegiado cumplió 45 años y por normativas internas debe retirarse de la actividad, pese a estar en óptimas condiciones físicamente y ser considerado juez FIFA.

