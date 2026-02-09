¡"Estaba en el peak de mi carrera"! Árbitro nacional es jubilado por la ANFP

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno
Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina
Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

¡Con varias sorpresas! Los resultados de la Copa Davis de este fin de semana en el mundo

El fútbol nacional tiene muchas críticas, de las cuales la gran mayoría van dirigidas a la ANFP, donde este año se espera que varias de esas críticas puedan irse resolviendo, es aquí donde entra la competencia durante todo el año con el nuevo torneo de la Copa de la Liga, para que así la temporada no tenga tanto tiempo muerto.

Pero otro de los aspectos que es bastante criticado en nuestro país es el arbitraje nacional. Con la llegada del VAR se supone que esto debería arreglarse en gran medida, pero muchas veces, los jueces centrales o sus ayudantes llegan a ser los protagonistas del los partidos con jugadas que son muy interpretativas y dudosas.

Pese a esto, al menos en el nuevo inicio del torneo donde el día de hoy se termina de disputar la segunda fecha con el encuentro entre Unión La Calera y Cobresal, el arbitraje nacional ha actuado de buena manera y por el momento la ANFP está satisfecha con el desarrollo del torneo, donde la única excepción sería lo sucedido en la primera fecha en el duelo de Universidad de Chile y Audax Italiano.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

El día de hoy culmina la segunda fecha del Campeonato Nacional con el duelo entre Unión La Calera y Cobresal, es aquí donde por el momento el arbitraje nacional no ha tenido grandes polémicas, más allá de por ejemplo este fin de semana el primer gol de Colo Colo, pero que puede tener varias interpretaciones.

Lo jubiló la ANFP

Uno de los jueces arbitrales que ya son un clásico en nuestro fútbol es Felipe González, quien actualmente está desvinculado de la ANFP por una sorprendente razón. El colegiado cumplió 45 años y por normativas internas debe retirarse de la actividad, pese a estar en óptimas condiciones físicamente y ser considerado juez FIFA.

También te puede interesar: VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina

NOTAS DESTACADAS

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno
Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina
Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

¡Con varias sorpresas! Los resultados de la Copa Davis de este fin de semana en el mundo
Escalofriante caso en prisión de La Serena: Reo habría cometido grotesco acto tras asesinar a su compañero

Escalofriante caso en prisión de La Serena: Reo habría cometido grotesco acto tras asesinar a su compañero
¿Un reemplazo para Meneghini? El conocido rostro que hinchas de la U exigen de vuelta

¿Un reemplazo para Meneghini? El conocido rostro que hinchas de la U exigen de vuelta
¿Perdieron pieza clave? La mala noticia que opacó la victoria de la UC ante Deportes Concepción

¿Perdieron pieza clave? La mala noticia que opacó la victoria de la UC ante Deportes Concepción
¡De la leyenda para la joven promesa! Carlos Caszely pide foco total a Yastin Cuevas en Colo Colo

¡De la leyenda para la joven promesa! Carlos Caszely pide foco total a Yastin Cuevas en Colo Colo
¡Prensa española destacó lo llenó de flores! Pellegrini confirma su magia sumando arrasador triunfo del Betis

¡Prensa española lo llenó de flores! Pellegrini confirma su magia sumando arrasador triunfo del Betis

¿Qué dijo de Meneghini? Charles Aránguiz hizo sentido descargo tras feroz derrota de la U contra Huachipato
Francisco Meneghini, Universidad de Chile

Francisco Meneghini hace balance tras tibio comienzo de la U en el Campeonato Nacional
Daniel González UC

UC vs Deportes Concepción: Revelan motivo detrás de la ausencia de Daniel González en la cancha
U de Chile, Huachipato

Huachipato se impone ante la U de Chile: Presidente de los cruzados lamentó ausencia de hinchas
Sampaio Correa, Flamengo

VIDEO | Impacto en el Sampaio Correa vs Flamengo: Jugador se desmayó y convulsionó en la cancha