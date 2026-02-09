VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina

Por: Gonzalo Zamora

La liga argentina sigue avanzando su curso, donde actualmente se está disputando la cuarta fecha del torneo, el cuál se divide en primera instancia en dos grupos, donde en esta temporada también hay varios chilenos en diversos equipos al otro lado de la cordillera, quienes esperan poder tener protagonismo en sus respectivos clubes.

En el grupo A, actualmente el puntero es Vélez Sarfield, quienes cuentan con la dirrección de los hermanos Schelloto, además de tener en sus filas al chileno Diego Valdés, quien durante el actual mercado de fichajes sonó mucho en nuestro país para un posible regreso a algunos de los equipos grandes.

Por otro lado, el liderato del grupo B lo tiene por ahora Tigre, donde si bien varios de los equipos grandes de la liga argentina están quedando más rezagados en la tabla de posiciones, el torneo recién arranca y se espera que la competencia sea tan reñida como siempre y desde aquí también esperamos ir recibiendo buenas noticias de los chilenos al otro lado de la cordillera.

Uno que ha tenido que remar desde atrás en la liga argentina es el caso de Diego Valdés, quien luego de estar varios años en México llegó al fútbol argentino el año pasado, pero algunas lesiones lo complicaron para poder estar junto al equipo, por lo que ha sido bastante criticado por los hinchas en el último tiempo.

Figura exclusiva este fin de semana

Pero este fin de semana, Diego Valdés demostró su gran capacidad en el duelo entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors, donde el jugador nacional fue la gran figura en la victoria por 2-1 de su equipo. Si bien ambos goles fueron anotados por Matías Pellegrini, estos fueron gracias a las dos asistencias del chileno, quien prácticamente lo dejó sólo frente a la portería en ambas oportunidades.

Revisa a continuación las asistencias del chileno que permitieron la victoria de Vélez ante Boca:

