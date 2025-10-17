¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

Por: Gonzalo Zamora

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

Si bien actualmente Universidad de Chile está bastante enfocada en los desafíos que tiene por delante como lo son el Campeonato Nacional donde actualmente marchan segundos y la Copa Sudamericana donde iniciarán la llave de semifinales, también tienen la vista puesta en lo que será la próxima temporada y al conformación del plantel.

Hay Príncipe para rato

Con respecto a lo anterior, uno de los temas que más preocupa a los hinchas azules es la continuidad de una de sus grandes figuras, Charles Aránguiz. Según su contrato, el príncipe renovaría automáticamente al cumplir cierta cantidad de minutos en cancha y según información entregada por el periodista Marcelo Díaz, tendría todo listo para jugar todo el 2026 en el romántico viajero.

También te puede interesar: ¡Sonríen los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa con Lanús

