¡Sonríen los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa con Lanús

El Campeonato Nacional volvió a las canchas de nuestro país cuando el Mundial sub-20 está entrando a sus etapas finales, donde Universidad de Chile enfrentó a Palestino en condición de local, dando el vamos a la fecha 24 donde los azules necesitaban una victoria para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El romántico viajero golpeó de inmediato en el encuentro, ya que al minuto 4', Lucas Di Yorio abrió el marcador para los locales y sería nuevamente él quien al minuto 18', aumentaría la cuenta para los azules. Pero en el minuto 32', Fernando Meza descontaría para Palestino, quienes se fueron con todo en busca del empate, sobre todo tras la expulsión de Charles Aránguiz al minuto 34'.

Palestino buscó por todos los medios empatar las acciones y en los minutos finales hubo una enorme polémica por una mano de Leandro Fernández en el área de Universidad de Chile, la cuál ni siquiera fue revisada por el VAR y además gatilló en la expulsión de Fernando Meza por reclamos excesivos en contra del árbitro del encuentro.

El próximo gran desafío de Universidad de Chile será el próximo jueves cuando enfrente la semifinal ida de la Copa Sudamericana ante Lanús en condición de local desde las 19:00 horas. Es aquí donde el romántico viajero espera hacer valer su localía para sacar una buena ventaja ante el cuadro argentino, pensando en el duelo de vuelta.

Sonríe Gustavo Álvarez

Pero para este encuentro, los azules recibieron una muy buena noticia, ya que algunos de sus jugadores que estaban complicados han vuelto a los entrenamientos y están a disposición del cuerpo técnico del equipo. Estos son los casos de Lucas Assadi y Matías Sepúlveda, quienes se encontraban con un fuerte cuadro febril y una lesión muscular, respectivamente.

