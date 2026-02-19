¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

Un verdadero revuelo político se generó tras informarse que el presidente Gabriel Boric recibió un bono por cumplimiento de metas que aumentó su sueldo de $7 millones a $10 millones. Frente a eso, la voces críticas no tardaron en surgir e incluso se anunció oficio contra el mandatario.

PMG, el “bono por cumplimiento de metas”

Según explicó La Segunda, el bono de la discordia corresponde al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), un beneficio trimestral destinado a los servidores públicos, y que se encuentra en el marco de la Ley N° 19.553, vigente desde 1998.

De acuerdo con el citado medio, este incentivo se explica por el cumplimiento de objetivos asociados a la transversalización del enfoque de género y a prácticas de gestión sustentable. En ese sentido, trascendió que el jefe de Estado alcanzó un 99,44% de cumplimiento de metas en 2024.

Oposición estalló en críticas

A pesar de lo anterior, los cuestionamientos desde la oposición no tardaron en manifestarse. Tal es el caso de los diputados UDI, Henry Leal y Flor Weisse, quienes, según recogió T13, tildaron de "absolutamente vergonzoso e impresentable” que se diera el beneficio al presidente.

En ese sentido, expresaron sus reparos estimando que “mientras millones de chilenos hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes y ayudar a sus familias, entre ellos los miles de damnificados que dejaron los incendios forestales en el sur de nuestro país, el actual mandatario haya recibido un bono cada tres meses por metas que claramente no cumplió".

A juicio de los legisladores, "aquí no existe ningún resultado concreto que justifique haber recibido este beneficio". Además, opinaron que "cuando no hay un cumplimiento real de las metas, lo mínimo es dar una señal de coherencia y devolver estos recursos que recibió".

Por su parte, el recién electo diputado de Renovación Nacional, Francisco Orrego, apuntó directamente a Boric: “Usted, presidente, llegó prometiendo que iba a ganar como un profesional promedio y que la escala de sueldos de los políticos iba a bajar. Pero hoy vemos que, para subirse el sueldo con bonos, son los primeros en la fila. Ese bono es un cachetazo para el Chile real que sufre el costo de la vida. Dejen de vivir en una burbuja de privilegios y empiecen a gobernar para la gente”.

Tamara Ramírez, parlamentaria elegida del PDG, manifestó que “es profundamente incongruente que el presidente Boric reciba un aumento salarial en pleno contexto de un déficit fiscal, donde las familias enfrentan aumentos récord en tarifas, alimentos y transporte. Este tipo de decisiones no son neutras: son políticas, y resultan ser una burla para los chilenos”.

La diputada Marlene Pérez, en tanto, cuestionó: “Nos dijeron que venían a cambiar la política, a bajar sueldos y a terminar con los privilegios. Hoy vemos al presidente recibiendo un bono bajo el mismo sistema que prometieron transformar. La pregunta es inevitable: ¿cuáles son las metas que se están premiando cuando el país enfrenta un déficit fiscal significativo y un mayor nivel de endeudamiento?”.

Anuncian oficio contra presidente Boric

Sin embargo, de acuerdo con el citado medio, el diputado del FRVS, Jaime Mulet, fue más allá y anunció que apuntará a establecer si el beneficio debe ser legítimamente recibido por el mandatario, recurriendo a la Contraloría.

"Uno los puede entender en la administración del Estado para todos los subalternos, pero yo no lo entiendo para el presidente de la República porque ¿quien evalúa a él si cumplió o no las metas?", planteó el legislador.

"Voy a preguntar en la Contraloría, porque me parece que no corresponde que lo reciba. Y espero que el próximo presidente (José Antonio Kast) no lo reciba. Y si lo recibe, lo devuelva como debe hacer el presidente Boric", cerró.

