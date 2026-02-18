En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

La ministra vocera Camila Vallejo respondió a las críticas que surgieron por la gira del presidente Gabriel Boric en Rapa Nui, enfatizando que el trabajo del Gobierno no puede depender exclusivamente en la presencia del jefe de Estado en los lugares donde se realizan gestiones.

Fue Elizabeth Arévalo Pakarati, alcaldesa de Rapa Nui, quien encendió la polémica luego de afirmar que la visita del mandatario “es bastante tardía”. Luego, arremetió sentenciando que “nunca fuimos prioridad en ese sentido, sabiendo que el mandatario ha ido a territorio insular, como Juan Fernández, en reiteradas ocasiones, también a la Antártica, que son destinos mucho más complejos de llegar”.

Al respecto, la ministra Valleja defendió que “el presidente Gabriel Boric ha estado en las 54 de las 56 provincias de nuestro país. Ha estado recorriendo Chile de manera permanente”, consignó BiobioChile.

Más allá de la presencia del presidente

De inmediato, aclaró que “también es importante entender que la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del presidente de la República, por más presidencialista que sea nuestro sistema. El trabajo y el mandato también se traduce en la acción de sus ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremis”.

“Eso ha estado funcionando durante todos estos años y particularmente, también en Rapa Nui ha habido una agenda de compromisos y metas en distintos ámbitos (…) eso es muy importante señalarlo para que se entienda bien cómo funciona el Estado y el gobierno en particular, que no depende solo de la presencia del presidente de la República”, recalcó.

Vallejo detalló además que, en su visita a la isla, Boric “va a estar no sólo informando del estado de avance de compromisos, sino que monitoreando los pendientes, entendiendo que muchas cosas como políticas de Estado van a trascender en lo que es una administración a la otra”.

“Hay que entender, independientemente de lo legítima que pueda ser la apreciación crítica de una autoridad local, el trabajo del gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente, aunque esta le da un realce”, concluyó la secretaria de Estado.

