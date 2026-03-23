Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Va por los octavos! Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en el Master 1000 de Miami

¡Complicado momento! Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT en el Sevilla
“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda

“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda
Santiago Wanderers insólito premio.

¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

Pésima noticia para Ortiz: Colo Colo pierde a su jugar más importante para enfrentar a Deportes Concepción

"Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica
Figuras de Santiago Wanderers son buscadas desde el exterior.

¿Llegó el esperado recambio? Las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 que son seguidas desde el extranjero
Santiago Wanderers jugará la Intercontinental

Sin precedentes en Chile: Santiago Wanderers jugará la Intercontinental Sub 20 y espera por clubes gigantes del mundo

Un verdadero terremoto político se desató tras revelarse una polémica gestión al interior del Ministerio de Salud, que habría terminado con el Partido Nacional Libertario —liderado por el excandidato presidencial, Johannes Kaiser— anunciando una acusación constitucional contra la ex cabecilla de la cartera, Ximena Aguilera.

Cabe recordar, que la ofensiva se desató tras la difusión de antecedentes —por parte de la Contraloría— que apuntan a que un cercano a la ex autoridad habría gestionado directamente con el Hospital del Salvador para adelantar una intervención quirúrgica a su madre.

Frente a dicho escenario, la colectividad de extrema derecha tomó cartas en el asunto. "Nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusarla constitucionalmente. Ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan", declaró el diputado Hans Marowski, según recogió Meganoticias

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

De acuerdo con el citado medio, el legislador explicó que la arremetida se apoya en serias dudas sobre la transparencia de la otrora secretaria de Estado y en la eventual omisión de una responsabilidad clave, como era alertar sobre posibles irregularidades dentro de su propio entorno.

En esa misma línea, Marowski sentenció que la AC busca hacer responsable a la exministra Aguilera "por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales y haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y que necesitaba atención médica".

Te puede interesar: Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

NOTAS DESTACADAS

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Va por los octavos! Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en el Master 1000 de Miami

¡Complicado momento! Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT en el Sevilla
“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda

“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda
Santiago Wanderers insólito premio.

¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

Pésima noticia para Ortiz: Colo Colo pierde a su jugar más importante para enfrentar a Deportes Concepción

"Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica
Figuras de Santiago Wanderers son buscadas desde el exterior.

¿Llegó el esperado recambio? Las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 que son seguidas desde el extranjero
Santiago Wanderers jugará la Intercontinental

Sin precedentes en Chile: Santiago Wanderers jugará la Intercontinental Sub 20 y espera por clubes gigantes del mundo
Revelan vínculos de U de Chile con narcotráfico.

Impresentable: destapan vínculos de jugadores y dirigentes de U de Chile con peligroso narcotraficante
Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago

¡Figura clave incluida!: Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago
Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo

Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo: ¡Fue campeón de Libertadores!
Gustavo Álvarez sería nuevo DT de un gigante de Conmebol tras dejar la U

"Avances muy positivos": Gustavo Álvarez sería nuevo DT de un gigante de Conmebol tras dejar la U
Carlos Caszely respalda la Copa de la Liga con ácido mensaje al fútbol chileno

VIDEO | Carlos Caszely respalda la Copa de la Liga con ácido mensaje al fútbol chileno: "Mientras más juegues..."
Ídolo de Colo Colo zamarrea a Javier Correa y se inclina por Maxi Romero

Ídolo de Colo Colo aconseja a Maximiliano Romero con palito a Javier Correa: "Es mechita corta"
Marea Roja Hinchas Chile

¿Madrugarás por la Roja? Mira cuándo y a qué hora juega Chile sus dos amistosos en Nueva Zelanda
Tanza Varela

Hija de once meses de Tanza Varela está hospitalizada y sin diagnóstico claro: ¿Qué le pasó?
Alexis Sánchez se llena de pifias en Sevilla tras grosero error y nueva derrota

VIDEO | Alexis Sánchez se llena de pifias en Sevilla tras grosero error y nueva derrota
El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores

¿Alerta de mufa?: El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores