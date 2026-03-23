Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

Un verdadero terremoto político se desató tras revelarse una polémica gestión al interior del Ministerio de Salud, que habría terminado con el Partido Nacional Libertario —liderado por el excandidato presidencial, Johannes Kaiser— anunciando una acusación constitucional contra la ex cabecilla de la cartera, Ximena Aguilera.

Cabe recordar, que la ofensiva se desató tras la difusión de antecedentes —por parte de la Contraloría— que apuntan a que un cercano a la ex autoridad habría gestionado directamente con el Hospital del Salvador para adelantar una intervención quirúrgica a su madre.

Frente a dicho escenario, la colectividad de extrema derecha tomó cartas en el asunto. "Nosotros ya hemos evaluado la situación de la exministra Aguilera y hemos decidido como bancada acusarla constitucionalmente. Ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan", declaró el diputado Hans Marowski, según recogió Meganoticias.

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De acuerdo con el citado medio, el legislador explicó que la arremetida se apoya en serias dudas sobre la transparencia de la otrora secretaria de Estado y en la eventual omisión de una responsabilidad clave, como era alertar sobre posibles irregularidades dentro de su propio entorno.

En esa misma línea, Marowski sentenció que la AC busca hacer responsable a la exministra Aguilera "por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación, si es que ella no supo lo que estaba pasando, de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales y haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes en la lista de espera y que necesitaba atención médica".

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