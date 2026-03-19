Telefonazo bajo la lupa: Exministra Aguilera en la mira por gestión en hospital para su madre

En diciembre pasado, una llamada hecha desde el Ministerio de Salud desató la polémica. Ahora, un informe reservado de Contraloría revelaría que el contacto se realizó directamente al Hospital del Salvador en plena atención de la madre de la entonces ministra Ximena Aguilera, encendiendo sospechas por una posible intervención indebida.

El caso tomó fuerza a finales de 2025, cuando comenzaron a circular versiones sobre un trato privilegiado en la urgencia del recinto, donde la madre de la entonces secretaria de Estado fue atendida por una fractura de cadera.

Pronto, la presión obligó a Aguilera a enfrentarse a los medios. A comienzos de enero, la autoridad convocó a una conferencia de prensa y negó tajantemente haber intervenido en la atención que recibió su madre de 87 años, buscando desactivar la controversia.

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Confirman existencia de la llamada

Sin embargo, el caso sumó un giro inesperado. Un documento elaborado por la Contraloría, al que tuvo acceso BioBioChile, indicaría que desde el entorno de la ex autoridad sí se realizó una gestión previa: Manuel Nájera De Ferrari, quien lidera su equipo de asesores, habría contactado telefónicamente al hospital para anticipar la llegada de la mujer.

El organismo fiscalizador reconstruyó la secuencia de contactos ocurridos durante esa jornada y concluyó que no existían registros que justificaran brindar un trato prioritario a la adulta mayor.

Según la información recabada, cerca de las 10:00 horas Manuel Nájera tomó contacto —a través de diversas vías— con el director del hospital, la directora (s) y el responsable de la Unidad de Emergencia, con el propósito de advertirles sobre el estado de salud de la madre de la exministra Aguilera y su inminente llegada.

El ingreso de la paciente se registró a las 11:00 horas y, tras someterse a diversos procedimientos diagnósticos, fue llevada a pabellón cerca de las 21:00. De acuerdo con el reporte, previamente se efectuaron ajustes en la lista de espera quirúrgica y tanto el asesor como la ministra acudieron a la unidad. Asimismo, se indicó que el tiempo que debió esperar fue considerablemente inferior al que normalmente se observa en ese centro asistencial.

Caso podría llegar a la Fiscalía

A partir de los hallazgos del informe, el organismo contralor ordenó iniciar una investigación interna para esclarecer eventuales responsabilidades. Paralelamente, parlamentarios de la UDI informaron que remitirán los antecedentes a la Fiscalía con el objetivo de que se analice la posible comisión de ilícitos.

Así lo manifestó el diputado Daniel Lilayú, quien originalmente propulsó la investigación contra la exministra Aguilera. “Lo que ha constatado la Contraloría es de la máxima gravedad y amerita que se establezcan todas las responsabilidades que correspondan, tanto políticas como administrativas o incluso penales”, sentenció.

“Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la posible existencia de un delito de tráfico de influencias”, agregó. “Mientras la gran mayoría de los chilenos debe esperar horas o incluso varios días para ser atendidos, hay casos como este donde los contactos parecen pesar más que la urgencia médica“, cerró.

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