Prepara el golpe: Aníbal Mosa quiere a Iván Zamorano para este cargo de Colo Colo

Por: Fabián Marambio

Iván Zamorano es uno de los grandes jugadores nacionales que ha jugado en Colo Colo y nunca ha escondido su deseo de retornar para trabajar en funciones administrativas. Esto podría cumplirse en el corto plazo, pues Aníbal Mosa lo quiere para este importante cargo.

Según informaron en Radio ADN, el mandamás albo quiere que Zamorano se convierta en el nuevo gerente deportivo de los albos, cargo que actualmente es ocupado por Daniel Morón aunque con constantes críticas.

Según la emisora, Aníbal Mosa vería esto como un gran golpe durante su mandato. Además, el arribo del exdelantero vendría perfecto para “limpiar” a Morón, quien mantiene una casi nula relación con el actual presidente de Blanco y Negro.

Quizás te pueda interesar: A jugar Champions: Revelan que Lucas Cepeda dejaría el Cacique para ir a este equipo

colo colo
Iván Zamorano podría ser el nuevo gerente deportivo del Cacique.

Lo cierto es que Daniel Morón acumula un largo periodo en el cargo y no ha dado indicios de renuncia, motivo por el que Mosa tendrá que evaluar herramientas para sellar este cambio en las labores de la gerencia deportiva.

La buena noticia es que en más de una ocasión Iván Zamorano ha expresado su deseo de volver a trabajar en el Estadio Monumental, peticiones que podría estar cerca de cumplirse en el corto plazo.

