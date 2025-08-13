A jugar Champions: Revelan que Lucas Cepeda dejaría Colo Colo para ir a este equipo

Lucas Cepeda Colo Colo

Por: Fabián Marambio

karen soto mansilla, barbie narco chilena

¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos
manuel monsalve y fran garcía-huidobro

Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!
daniel jadue

La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue

¿Le harán caso? Marcelo Pablo Barticciotto aconseja a Colo Colo por la compleja situación de Jorge Almirón
Arturo Vidal Colo Colo

Paren todo: Dirigentes de Colo Colo dudan de Arturo Vidal y se dividen por su continuidad

Partido especial: Felipe Loyola le deja esta advertencia a la U antes de verse las caras

Prepara el golpe: Aníbal Mosa quiere a Iván Zamorano para este cargo de Colo Colo

Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo
Marcelo Díaz U de Chile

¡Lo llenó de elogios! Marcelo Díaz le tiró muchas flores a un compañero en Universidad de Chile
Jeannette Jara

"No tengo propuesta, yo ya lo hice": Jeannette Jara lanzó tajante dardo a José Antonio Kast

No cabe dudas de que Lucas Cepeda es el jugador más exportable de Colo Colo por su edad y por el gran nivel que ha mostrado tanto en el Cacique como en La Roja. Muchos clubes han puesto sus ojos en él y ahora revelaron cuál sería realmente su destino final.

Según Cristián Alvarado de Radio ADN, “estaría viviendo sus últimos días en Colo Colo. El delantero de los albos jugaría el clásico ante Universidad Católica y dejaría el Estadio Monumental para continuar su carrera en Italia”.

Quien sí reveló el equipo que estaría tras sus pasos fue Gonzalo Fouillioux, quien aseguró que es Atalanta el club que tiene conversaciones avanzadas para sellar la llegada del delantero zurdo.

Quizás te pueda interesar: Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo

Lucas Cepeda Colo Colo
Lucas Cepeda jugaría su último partido en Colo Colo.

De momento quedará esperar si realmente Lucas Cepeda dejaría el Estadio Monumental después del clásico contra Universidad Católica. En caso de partir, el zurdo dejaría una alta suma de dinero en las arcas de Macul, lo que le vendría muy bien al club.

Es así como Lucas Cepeda podría viajar hasta Italia para disputar la Champions League con el Atalanta, equipo que tendría conversaciones avanzadas para hacerse con sus servicios.

