A jugar Champions: Revelan que Lucas Cepeda dejaría Colo Colo para ir a este equipo

No cabe dudas de que Lucas Cepeda es el jugador más exportable de Colo Colo por su edad y por el gran nivel que ha mostrado tanto en el Cacique como en La Roja. Muchos clubes han puesto sus ojos en él y ahora revelaron cuál sería realmente su destino final.

Según Cristián Alvarado de Radio ADN, “estaría viviendo sus últimos días en Colo Colo. El delantero de los albos jugaría el clásico ante Universidad Católica y dejaría el Estadio Monumental para continuar su carrera en Italia”.

Quien sí reveló el equipo que estaría tras sus pasos fue Gonzalo Fouillioux, quien aseguró que es Atalanta el club que tiene conversaciones avanzadas para sellar la llegada del delantero zurdo.

Quizás te pueda interesar: Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo

Lucas Cepeda jugaría su último partido en Colo Colo.

De momento quedará esperar si realmente Lucas Cepeda dejaría el Estadio Monumental después del clásico contra Universidad Católica. En caso de partir, el zurdo dejaría una alta suma de dinero en las arcas de Macul, lo que le vendría muy bien al club.

Es así como Lucas Cepeda podría viajar hasta Italia para disputar la Champions League con el Atalanta, equipo que tendría conversaciones avanzadas para hacerse con sus servicios.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.