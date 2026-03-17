"Me quitó hasta las ganas...": Daniella Chávez fulmina a entrenador de O'Higgins tras épica remontada en contra

Daniella Chávez se lanza contra Lucas Bovaglio.

Por: Fabián Marambio

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O'Higgins de Rancagua visitó a Unión La Calera y parecía tener los tres puntos en el bolsillo después de ir 0-3 arriba en el marcador. Sin embargo, en los minutos finales del partido terminaron recibiendo tres goles, dejando el partido 3-3 y marcando una pesadilla para los rancagüinos. Fue por esto mismo que Daniella Chávez perdió la paciencia y se lanzó con todo contra el DT del equipo.

La modelo es hincha del club e incluso asistió al estadio para ver cómo a su equipo le remontaban una diferencia de tres goles en los descuentos. "Toda de Bovaglio. Entrenador sin ideas. Lo levantan por un par de triunfos, Pero no aguanta partidos. Hace malos cambios y por culpa de él se pierden puntos!", lanzó la modelo.

Daniella Chávez se lanza contra Bovaglio en O'Higgins

En ese mismo sentido, Chávez acusó que "acabo de llegar del Estadio y triste con la sensación de derrota. No tenemos DT que sepa aguantar un resultado. Pasó en Colombia y hoy de la misma forma infantil o de principiante, Cómo desarmar el equipo al minuto 20 del segundo tiempo? Si vas ganando 3 a 0 debes jugar con la desesperación del rival, Pero Bovaglio juega con su propia desesperación".

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Daniella Chávez se planta en rebeldía por culpa de O'Higgins.
Daniella Chávez se planta en rebeldía por culpa de O'Higgins.

Luego, la modelo fue más allá y dejó un curioso comentario tras el empate de O'Higgins. "Me quitó hasta las ganas de hacer el amor este DT de O’Higgins. Ahora solo quiero que Bovaglio entienda o que se vaya y que se lleve a Vecino, Schamine  y un par más..  Que DT tan mediocre y sin ideas que tenemos, Por eso Palestino lo dejó libre!", escribió en sus redes.

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Así las cosas, Daniella Chávez nuevamente salió al paso para referirse a la actualidad futbolística y ahora se plantó en rebeldía por culpa de Lucas Bovaglio, entrenador de O'Higgins que sufrió una remontada en poco menos de 10 minutos para terminar dejando escapar una diferencia de tres goles.

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