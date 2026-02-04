VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

Colo Colo tuvo un amargo debut en el regreso del Campeonato Nacional a nuestras canchas, esto ya que enfrentaron en condición de visitante a Deportes Limache donde terminaron cayendo por 3-1. Fue aquí donde los errores defensivos determinaron el encuentro, ya que antes de la media hora de juego, el cuadro limachino ya iba 3-0 arriba en el marcador.

Ahora el siguiente desafío de los albos será este fin de semana en condición de local ante Everton de Viña del Mar, equipo que viene de caer por la cuenta mínima ante Unión La Calera y también quiere sumar sus primeros tres puntos en el torneo, aprovechando también el mal momento que está atravesando el cuadro albo.

Por otro lado, Colo Colo continúa activo en el actual mercado de fichajes, ya que debe buscar nuevos refuerzos que reemplacen las salidas de Lucas Cepeda al Elche de España, Vicente Pizarro a Rosario Central en Argentina y Esteban Pavez a Alianza Lima en Perú. Para esto los albos cerraros el día de hoy la llegada de dos nuevos jugadores.

El día de hoy, Colo Colo realizó la presentación oficial de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes se suman como los dos nuevos refuerzos del equipo de cara a la presente temporada donde tienen mucho que mejorar de cara a la segunda fecha que enfrentarán este fin de semana en condición de local ante Everton de Viña del Mar.

El plantel no está cerrado

Fue precisamente en esta presentación que Aníbal Mosa habló sobre la posibilidad en que lleguen más refuerzos al equipo, recordando que tienen hasta el término de la cuarta fecha para sumar nuevos nombres. "No vamos a dar por cerrado el plantel todavía, vamos a conversar nuevamente con el directorio y mientras tengamos espacio y fecha el plantel continuará abierto".

