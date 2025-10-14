¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

Tras la salida de Ricardo Gareca de La Roja, el combinado nacional está funcionando con entrenadores interinos, primero fue el caso de Nicolás Córdova y actualmente Sebastián Miranda está al frente del equipo. Pero se espera que este próximo año se pueda designar un nuevo director técnico para los próximos desafíos de la selección chilena.

En ese contexto, Aníbal Mosa habló sobre la importancia de escoger bien al nuevo estratega de La Roja, lanzando además una fuerte crítica a la administración de Pablo Milad. En definitiva, el mandamás de Colo Colo señaló que sería un gran error permitir que la administración de Milad escoga al nuevo DT, teniendo en cuenta todos los fracasos que han protagonizado.