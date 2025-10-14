¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja

La crítica de Aníbal Mosa a Pablo Milad por La Roja.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional
Abogada de la familia de Julia Chuñil reaccionó a dichos de Fiscal Regional

¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional
Joven de 19 años continua desaparecida tras salida con hombre de 45

Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago
La ANFP tiene importante deuda.

Colo Colo y la U los que más sufren: los millones que pagarán los clubes por culpa de la ANFP
Leandro Fernández U de Chile.

Otro mazazo: Conmebol castiga a U de Chile y a Gustavo Álvarez con importantes multas

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la salida de Ricardo Gareca de La Roja, el combinado nacional está funcionando con entrenadores interinos, primero fue el caso de Nicolás Córdova y actualmente Sebastián Miranda está al frente del equipo. Pero se espera que este próximo año se pueda designar un nuevo director técnico para los próximos desafíos de la selección chilena.

En ese contexto, Aníbal Mosa habló sobre la importancia de escoger bien al nuevo estratega de La Roja, lanzando además una fuerte crítica a la administración de Pablo Milad. En definitiva, el mandamás de Colo Colo señaló que sería un gran error permitir que la administración de Milad escoga al nuevo DT, teniendo en cuenta todos los fracasos que han protagonizado.

NOTAS DESTACADAS

Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional
Abogada de la familia de Julia Chuñil reaccionó a dichos de Fiscal Regional

¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional
Joven de 19 años continua desaparecida tras salida con hombre de 45

Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago
La ANFP tiene importante deuda.

Colo Colo y la U los que más sufren: los millones que pagarán los clubes por culpa de la ANFP
Leandro Fernández U de Chile.

Otro mazazo: Conmebol castiga a U de Chile y a Gustavo Álvarez con importantes multas
Fernando Ortiz en Colo Colo.

Sonríe Ortiz: Colo Colo recupera dos jugadores claves para el partidazo ante Coquimbo Unido
Michael Clark acusa a Colo Colo.

"Culpa de Colo Colo": Michael Clark estalla por noticias que buscan desestabilizar a la U
Gustavo Álvarez U de Chile

"Seamos serios": Gustavo Álvarez estalla y pierde la paciencia ante supuesta salida de la U 
Universidad de Chile celebra una importante victoria ante Palestino.

¡No se rinden! Universidad de Chile gana y sigue a la caza de Coquimbo Unido
Fiscal responde a críticas por investigar a familia de Julia Chuñil

“No es posible descartar ni afirmar”: Fiscal rompe el silencio tras críticas por investigar a familia de Julia Chuñil
José Antonio Kast aplaudió postura sobre "parásitos" del Estado

¡Tiró un palo a filas del Gobierno de Piñera! Kast aplaudió polémica columna sobre “parásitos” del Estado
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Preparan el bombazo! Colo Colo ya tendría en la mira a su próximo fichaje
Serviu del Bíobío bajo investigación tras hallazgo de presunta pornografía infantil

IMPACTO: Serviu del Bíobío en la mira tras incautarse computador con presunta pornografía infantil
El Mundial sub-20 llega a las semifinales.

¡En busca de los finalistas! El Mundial sub-20 llega a las emocionantes semifinales
Presidente Boric se encontró con Papa León XIV

"Lo dejé invitado a Chile": El presidente Boric y su especial encuentro con el Papa León XIV